5 errores comunes que podrían estar afectando la energía de un hogar

La energía de un hogar puede verse afectada por hábitos cotidianos y decisiones de decoración que pasan desapercibidas. De acuerdo con los principios del Feng Shui, aspectos como el exceso de objetos, la mala iluminación o los muebles mal distribuidos pueden dificultar el flujo del Chi (energía vital).

¡Lágrimas en MasterChef 24/7! Michelle se quiebra por su mal desempeño y Carmen explota por el delantal negro

Por su parte, los diseñadores de interiores coinciden en que un ambiente ordenado, luminoso y bien organizado favorece el confort y la percepción de bienestar. Organismos como la American Society of Interior Designers (ASID) destacan que factores como la iluminación, el orden y la distribución del mobiliario influyen en la funcionalidad y en la experiencia de quienes habitan un espacio.

¿Qué errores pueden afectar la energía del hogar según el Feng Shui?

Los consultores de Feng Shui sostienen que estos son algunos de los errores más frecuentes que conviene evitar para favorecer una sensación de equilibrio en casa.



Acumular objetos innecesarios: el desorden es uno de los principales obstáculos para el flujo del Chi. Marie Kondo, experta en organización, también señala que conservar únicamente aquello que se utiliza o aporta valor ayuda a crear ambientes más tranquilos y funcionales. Descuidar la iluminación natural: un hogar oscuro puede generar una sensación de pesadez. Los diseñadores recomiendan aprovechar al máximo la luz natural y complementar con iluminación cálida para crear espacios acogedores. Bloquear la entrada principal: en el Feng Shui, la puerta de acceso representa el punto por donde ingresa la energía al hogar. Mantener este espacio libre de obstáculos y bien iluminado favorece una circulación más fluida. Incorporar muebles que dificultan el paso: una distribución con pasillos obstruidos o exceso de mobiliario puede hacer que los ambientes se perciban más pequeños y menos cómodos. Los interioristas aconsejan facilitar la circulación entre los distintos espacios. Descuidar las plantas o elementos deteriorados: plantas secas, flores marchitas o muebles en mal estado pueden transmitir una sensación de abandono. El Feng Shui recomienda mantener los elementos naturales saludables y reparar aquello que esté roto.

¿Cómo crear un hogar más armonioso según el diseño de interiores y el Feng Shui?

Más allá de las creencias asociadas al Feng Shui, los especialistas coinciden en que ciertas prácticas contribuyen a generar ambientes más agradables y funcionales. Estas son algunas recomendaciones:



Priorizar el orden: mantener cada objeto en su lugar facilita las tareas diarias y reduce la sensación de saturación visual.

mantener cada objeto en su lugar facilita las tareas diarias y reduce la sensación de saturación visual. Elegir una iluminación equilibrada: combinar luz natural con diferentes puntos de iluminación artificial ayuda a crear profundidad y confort.

combinar luz natural con diferentes puntos de iluminación artificial ayuda a crear profundidad y confort. Incorporar materiales naturales: madera, fibras vegetales, piedra y lino aportan calidez y favorecen una decoración atemporal.

madera, fibras vegetales, piedra y lino aportan calidez y favorecen una decoración atemporal. Ventilar los ambientes diariamente: renovar el aire mejora la calidad ambiental y genera una mayor sensación de frescura.

renovar el aire mejora la calidad ambiental y genera una mayor sensación de frescura. Añadir plantas en buen estado: además de decorar, aportan color y contribuyen a crear espacios más agradables.

Los expertos en diseño de interiores destacan que un hogar bien planificado no depende únicamente de la estética, sino también de la funcionalidad y el bienestar que transmite. Pequeños cambios en la organización y distribución de los ambientes pueden favorecer un flujo más armonioso de la energía.