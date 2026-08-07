Fecha y Hora exactas del gran ESTRENO de la décima temporada de Exatlón México

Exatlón México es uno de los realities deportivos más importantes, en el que se han enfrentado atletas en circuitos de resistencia, velocidad, fuerza, puntería y estrategia, tradicionalmente divididos entre los equipos Rojos y Azules, y bajo la conducción de Antonio Rosique. En este 2026, el programa regresa para su décima temporada y es momento de prepararse para el gran estreno. Esta es la fecha y hora exactas para ver el inicio de una nueva aventura.

Cuál es la fecha y hora del estreno de Exatlón México

Los fanáticos muy pronto podrán volver a seguir la competencia, ya que la cita para el estreno de Exatlón México ya tiene fecha y hora confirmadas. La nueva aventura comenzará el próximo lunes 24 de agosto a las 6:30 pm, con transmisión a través de la señal de Azteca Uno y en el sitio web oficial del programa.

"Diez temporadas nos han reunido para vivir la grandeza de los mejores atletas de alto rendimiento. Los más rápidos, los más fuertes, los que jamás se rinden, porque la victoria se conquista… y la leyenda se construye", se lee en las redes sociales del programa deportivo que ha reunido a miles de familias.

No te puedes perder la décima temporada, que apostará por la fórmula que ha hecho exitoso a Exatlón México, pero con nuevos equipos de atletas, circuitos y posibles sorpresas.

Los equipos rojo y azul de Exatlon México ya están confirmados

Esta viernes en Venga La Alegría, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, dos de los deportistas más queridos en la competencia, revelaron todo sobre la décima temporada de Exatlón México. Además, en su presencia se reveló la lista oficial y confirmada de los atletas que formarán los equipos rojo y azul.

Zudikey y Pato Araujo formarán parte del Equipo Rojo junto con otras leyendas. |ESPECIAL/TV AZTECA

El Equipo Rojo regresa con una alineación imponente, encabezada por campeones históricos y figuras como:



Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paco Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Montse Mejía

Anahí

Mientras que el Equipo Azul llega renovado, combinando la fuerza de sus figuras más queridas. Estará formado por:



Alexis Vargas

Adrián León

Fernando Vallejo

Erika Segura

Andrea Medina

Natasha Septién

David Juárez "La Bestia"

Si eres fan de los Rojos y Azules o simplemente disfrutas de las grandes competencias deportivas, esta nueva edición será una oportunidad para volver a vivir la emoción de uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana. ¡Prepárate para apoyar a tu equipo favorito y descubrir quién logrará llegar hasta la gran final!