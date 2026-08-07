Cómo proteger el suelo del frío y el calor: el mantillo natural que conserva el jardín

Proteger el suelo del frío y del calor es posible utilizando un mantillo natural o mulch orgánico: una cobertura elaborada con materiales como corteza de pino, hojas secas, paja, compost o astillas de madera. Esta capa actúa como un aislante que ayuda a mantener una temperatura más estable en el suelo del jardín, reduce la pérdida de humedad y protege las raíces de las plantas frente a las condiciones climáticas extremas.

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Cada vez más jardineros recurren a esta práctica por sus beneficios tanto para plantas ornamentales como para huertos y árboles frutales. Además de mejorar el aspecto del jardín, el mantillo orgánico se descompone lentamente y aporta materia orgánica al suelo, contribuyendo a un ecosistema más sano y sostenible.

¿Qué es el mantillo natural y por qué protege el jardín del frío y el calor?

La Royal Horticultural Society (RHS) define el mantillo como una capa de material colocada sobre la superficie del suelo para mejorar sus condiciones físicas y favorecer el desarrollo de las plantas. La organización destaca que esta técnica ayuda a conservar la humedad, limitar el crecimiento de malezas y proteger las raíces frente a los cambios bruscos de temperatura.

Por su parte, especialistas del Servicio de Extensión de la Universidad de Minnesota explican que el mulch funciona como un aislante natural. Durante el verano reduce el calentamiento excesivo del suelo y disminuye el impacto de las bajas temperaturas sobre el sistema radicular en invierno. Estos son sus beneficios:



Conserva la humedad: reduce la evaporación del agua, por lo que el suelo permanece húmedo durante más tiempo y disminuye la frecuencia de riego.

reduce la evaporación del agua, por lo que el suelo permanece húmedo durante más tiempo y disminuye la frecuencia de riego. Protege las raíces: actúa como una barrera frente al calor intenso y las heladas, evitando cambios bruscos de temperatura.

actúa como una barrera frente al calor intenso y las heladas, evitando cambios bruscos de temperatura. Disminuye las malezas: limita la llegada de luz a las semillas de hierbas no deseadas, dificultando su crecimiento.

limita la llegada de luz a las semillas de hierbas no deseadas, dificultando su crecimiento. Mejora la calidad del suelo: los materiales orgánicos se descomponen lentamente y enriquecen el terreno con materia orgánica.

los materiales orgánicos se descomponen lentamente y enriquecen el terreno con materia orgánica. Reduce la erosión: protege la superficie del suelo frente al viento y la lluvia intensa.

La Universidad de California (UC Agriculture and Natural Resources) añade que el uso de mantillos orgánicos también favorece la actividad de lombrices y microorganismos beneficiosos, esenciales para mantener un suelo fértil.

¿Cómo aplicar correctamente el mantillo natural en el jardín?

Los expertos coinciden en que la eficacia del mantillo depende tanto del material utilizado como de su correcta aplicación. La RHS recomienda extender una capa uniforme alrededor de las plantas, dejando un pequeño espacio libre alrededor del tallo o tronco para evitar la acumulación de humedad que pueda favorecer enfermedades. Estos son algunos consejos para obtener los mejores resultados:



Elige materiales orgánicos: corteza de pino, hojas secas, compost maduro, paja o astillas de madera son algunas de las opciones más utilizadas.

corteza de pino, hojas secas, compost maduro, paja o astillas de madera son algunas de las opciones más utilizadas. Aplica una capa de entre 5 y 8 centímetros: este espesor suele ser suficiente para proteger el suelo sin dificultar la entrada de agua.

este espesor suele ser suficiente para proteger el suelo sin dificultar la entrada de agua. No cubras el cuello de la planta: deja unos centímetros libres alrededor del tallo o tronco para prevenir problemas de pudrición.

deja unos centímetros libres alrededor del tallo o tronco para prevenir problemas de pudrición. Renueva el mantillo cuando sea necesario: a medida que los materiales orgánicos se descomponen, conviene reponerlos para mantener su efecto protector.

a medida que los materiales orgánicos se descomponen, conviene reponerlos para mantener su efecto protector. Colócalo sobre un suelo previamente humedecido: esto ayuda a conservar la humedad durante más tiempo y mejora su eficacia.

El Missouri Botanical Garden señala que el mantillo es una herramienta fundamental para mantener jardines saludables durante todo el año, especialmente en regiones donde las temperaturas pueden variar considerablemente entre estaciones.