Ni rayas ni escocés: este es el estampado que será tendencia este otoño 2026

En el mundo de la moda si hay algo que no puede faltar es el estampado en la ropa, y es que se caracteriza por aportar una expresión única de la personalidad, el estilo, y los gustos individuales de cada persona. A su vez, nos encontramos con diferentes que dependerán del tipo de prendas y de lo que sea tendencia en la temporada y si hay dos estampados muy usados es el de a rayas o el escocés, pero los expertos en moda aseguran que quedaron en el olvido y será reemplazado por otro estilo en este otoño.

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Entre las características y ventajas que debemos decir del estampado es que aportará personalización y estilo, facilitando así llevar diseños a medida, logotipo, frases o ilustraciones que reflejan pasiones o identidad de la marca y que la podemos ver no sólo en la indumentaria sino en el calzado y en algunos accesorios. Además, un uso estratégico del estampado es que ayuda a realzar la figura o equilibrar visualmente distintos tiposde cuerpo.

Entre los estampados más famosos de todos se encuentra el que es a rayas y que se ve en la mayoría de las prendas y que parece nunca haber pasado de moda y el escocés, o denominado también tartán, que tiene la capacidad de convertir al protagonista absoluto de cualquier look aportando una gran presencia visual que permitirá construir conjuntos sofisticados. Sin embargo, más allá de que son muy usados, los expertos en moda aseguran que quedarán en el olvido y serán reemplazados en este otoño.

El estampado que será tendencia en este otoño

La tendencia en estampado para este otoño/invierno es el leopardo, que vuelve a reclamar su sitio entre los estampados protagonistas del armario y que se verá especialmente en las clásicas bailarinas de leopardo, que son clásicas, con hebillas, de punta afilada y que tenemos versiones para todos los estilos.

Cuáles son las ventajas del estampado leopardo

Entre las ventajas de las bailarinas de leopardo es que tienen la comodidad de unas bailarinas, pero consiguen que unos simples vaqueros y un jersey parezcan menos básicos. Además, tiene la particularidad que se podrá combinar con todo y que aportará elegancia a cualquier tipo de look.