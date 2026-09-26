Cómo cambiar el filtro de la canilla sin herramientas y en pocos minutos

La canilla o grifo es uno de los elementos más comunes dentro de la cocina y que más usamos en el lavabo, teniendo en cuenta que podemos lavar los alimentos, los utensilios y dejar todo reluciente. Por lo general, esta grifería viene instalada con un filtro que permite obtener el agua más pura y libre de suciedad, que se vuelve apta para el consumo personal, pero con el paso del tiempo, se acumula de suciedad, por lo que te vamos a compartir cómo lo tienes que limpiar en pocos minutos y sin herramientas.

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Para todos aquellos que no saben, el filtro de la canilla es la pequeña pieza con una rejilla metálica o plástica que se encuentra ubicada en la boca de salida del grifo y que su tarea es fundamental, teniendo en cuenta que permite atrapar sedimentos, impurezas, óxido o restos de cal que arrastrará el agua al pasar por las cañerías y que su mantenimiento debe ser continuo.

El filtro de la canilla es algo que debe limpiarse con frecuencia, ya que se puede saturar con sedimentos, acumulará bacterias, obstaculizará el paso del agua con normalidad y reduce el caudal de agua; tiende a la aparición de malos olores y estaremos obligados a llamar a un especialista. Por este motivo, es que te vamos a compartir el truco para que lo puedas limpiar con pocas herramientas y en simples minutos.

Qué necesitas para cambiar el filtro de la canilla

El truco sencillo para poder eliminar el filtro de la canilla es muy sencillo y solamente necesitarás de un escarbadientes y una cuerda y así estaremos reduciendo el riesgo de rayar la superficie metálica. Además, el procedimiento es muy sencillo y no te llevará más de diez minutos, quizás tengas algún inconveniente en retirar el filtro.

@perfilprofissiona2 Truco casero para quitar la malla del grifo sin herramie ♬ original sound - Perfilprofissional

Cómo aplicar este truco y cambiar el filtro