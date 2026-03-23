Ni service ni técnicos: El ingrediente que ya tienes en casa y deja tu lavadora como nueva

Mantener la lavadora en buen estado es clave para garantizar ropa limpia y libre de olores. Sin embargo, con el uso frecuente, este electrodoméstico puede acumular residuos de detergente, sarro y bacterias que afectan su funcionamiento y generan malos olores.

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Frente a esto, muchos usuarios recurren a servicios técnicos, sin saber que existe una solución simple y económica al alcance de todos: el vinagre blanco. Este producto habitual en cualquier casa se ha convertido en uno de los aliados más eficaces para limpiar y desinfectar la lavadora.

Gracias a sus propiedades naturales, no solo ayuda a eliminar la suciedad acumulada, sino que también prolonga la vida útil del aparato sin necesidad de químicos agresivos. Esta es la manera adecuada de utilizarlo.

Limpiar la lavadora con vinagre: ¿Por qué es efectivo según la ciencia?

El vinagre blanco contiene ácido acético: un compuesto con propiedades desincrustantes, antibacterianas y desodorizantes. Según diversos estudios en microbiología, este ácido es capaz de disolver depósitos minerales como el sarro y reducir la presencia de microorganismos en superficies húmedas.

Especialistas en mantenimiento de electrodomésticos destacan que el vinagre actúa como un limpiador natural que elimina residuos de detergente y suavizante, responsables de muchos de los olores desagradables en la lavadora. Además, su uso regular ayuda a mantener despejados los conductos internos.

Desde instituciones como la Universidad de Illinois se ha señalado que el ácido acético puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, lo que lo convierte en una opción útil para la higiene del hogar. Aunque no sustituye a desinfectantes industriales en casos extremos, es altamente eficaz para el mantenimiento cotidiano.

¿Cómo usar vinagre en la lavadora?: paso a paso para una limpieza profunda

El procedimiento es sencillo y no requiere desmontar el aparato. Para una limpieza completa, se recomienda:



Verter 1 o 2 tazas de vinagre blanco directamente en el tambor de la lavadora. También se puede agregar un poco de bicarbonato de sodio. Ejecutar un ciclo de lavado largo con agua caliente, sin ropa en el interior.

Sin embargo, existe otra opción en el procedimiento: colocar el vinagre en el compartimento del detergente, lo que permite que el líquido recorra todos los conductos internos. Esto ayuda a eliminar residuos acumulados en zonas menos visibles del electrodoméstico.

Los expertos aconsejan realizar este proceso 1 vez al mes para mantener la lavadora en óptimas condiciones. También recomiendan limpiar manualmente las gomas y la puerta con un paño humedecido en vinagre, ya que allí suelen acumularse moho y suciedad.

Aunque es seguro para la mayoría de los modelos, siempre es recomendable consultar el manual del fabricante. Como advierten desde el servicio técnico de Samsung Home Appliances, es importante no mezclar vinagre con lejía (cloro o lavandina), ni usarlo en exceso, ya que podría deteriorar ciertas piezas con el tiempo.