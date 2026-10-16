Joven de 19 años emprendió un negocio de impresión 3D tras graduarse de la prepa y ahora gana más de 800.000 dólares al año

A los 19 años, Mike Satterlee convirtió su experiencia con las impresoras 3D en un negocio que genera cientos de miles de dólares. Tras graduarse de la preparatoria, el joven emprendedor estadounidense impulsó su empresa Cruise Cup, dedicada a fabricar accesorios para bebidas, hasta alcanzar ingresos anuales superiores a los 800.000 dólares.

De acuerdo con CNBC Make It, su negocio generó alrededor de 808.000 dólares en ingresos durante su primer año de operación. Lo que comenzó como un proyecto de impresión 3D terminó convirtiéndose en una empresa con una creciente demanda, impulsada en parte por las redes sociales y un producto que llamó la atención de miles de usuarios.

¿Cómo comenzó su negocio de impresión 3D?

La historia de Satterlee como emprendedor comenzó mucho antes de graduarse. A los 13 años puso en marcha un pequeño negocio y después desarrolló otros proyectos, entre ellos una tienda de accesorios para zapatos. Esa experiencia le permitió familiarizarse con el comercio electrónico, el diseño de productos y la fabricación mediante impresoras 3D.

Más adelante, aprovechó las máquinas que ya tenía para crear Cruise Cup, una marca de accesorios para latas de bebidas. Uno de sus productos más populares es un recipiente aislante con un mecanismo que permite introducir una lata por un extremo y expulsar la anterior, una característica que ayudó a convertirlo en un fenómeno viral.

¿Cómo logró que su negocio se volviera viral?

Uno de los factores decisivos fue la difusión de un video en redes sociales que mostraba el funcionamiento del accesorio para latas. La publicación superó los 50 millones de visualizaciones y despertó el interés de los compradores. El contenido viral ayudó a transformar una idea creativa en una oportunidad de negocio, al tiempo que impulsó las ventas de Cruise Cup.

Según Business Insider, Satterlee ya había construido un negocio de comercio electrónico con productos impresos en 3D antes de lanzar Cruise Cup. Su experiencia previa le permitió probar ideas, diseñar prototipos y aprovechar plataformas digitales para llegar a más clientes sin depender exclusivamente de grandes inversiones iniciales.

¿Cuánto dinero gana con su empresa?

Aunque el negocio ha alcanzado cifras millonarias en ingresos acumulados, el joven reinvierte buena parte del dinero en ampliar su capacidad de producción, comprar más impresoras y desarrollar nuevos productos. La empresa llegó a operar con más de 160 máquinas y recibe cientos de pedidos diarios.

Su historia demuestra cómo la combinación de creatividad, impresión 3D y comercio electrónico puede convertir una idea en una empresa rentable, aunque el crecimiento también exige trabajo constante y reinversión.