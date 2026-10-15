A los 60 años, Phil Yates tomó una decisión que cambió su trayectoria profesional: renunció a su empleo en una empresa de software y comenzó a estudiar para ser barbero, pese a que nunca había cortado el cabello de otra persona. Mientras que este hombre pasó 28 años caminando por el mundo para regresar a casa sin utilizar transporte y enfrentó peligros que pusieron a prueba su resistencia.

En una entrevista para The Guardian, el ahora barbero tiene 63 años y atiende a clientes en Hava & Co., un establecimiento de alta gama en Auckland, Nueva Zelanda. Mientras que este hombre de 31 años pasó casi cuatro años recorriendo el mundo en bicicleta, atravesó 50 países y regresó a casa con otra forma de entender la vida.

Hombre de 60 años dejó su carrera en marketing para convertirse en barbero, pero nunca había cortado cabello|Phil Yates

De trabajar en oficina a ser barbero

Antes de dar un giro profesional, Yates trabajaba en el área de marketing de una compañía de software. Aunque tenía experiencia laboral en distintos sectores, nunca había practicado cortes de pelo con sus amigos ni contaba con formación en barbería.

Para prepararse, se inscribió en un programa presencial de tiempo completo en una escuela especializada de cortes. La mayoría de sus compañeros tenía 16 años, una diferencia de edad que llamó la atención dentro del salón de clases.

Después de complementar su formación, Phil acudió a Hava & Co., una barbería ubicada en Auckland, para buscar una oportunidad laboral. Comenzó con tareas de limpieza y, con el tiempo, se convirtió en el barbero principal.

El sueño del barbero a los 60 años

A los 63 años, Yates atiende entre 16 y 17 clientes durante los días de mayor actividad. Cada cita tiene un espacio aproximado de 30 minutos. Phil se presenta como “the rocking barber”, apodo relacionado con su peinado pompadour y su afición por la música rockabilly.

En casa, el barbero tiene una máquina de discos de 1957 y conduce un programa de radio por internet llamado Grits and Grease. También prepara listas musicales para acompañar las sesiones de trabajo.

Uno de los mayores sueños de Phil es viajar y ejercer su nueva profesión en distintos lugares. Por ahora, continúa trabajando en Auckland.