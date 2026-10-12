4 plantillas de Baby Jinu para imprimir y colorear que los fans de Kpop Demon Hunters amarán

¿Eres fan de Kpop Demon Hunters? Disfruta de tus personajes favoritos de una forma creativa y súper divertida con estas plantillas de Jinu de los Saja Boys en su versión Baby. ¡Están listas para imprimir y colorear! Sin duda, esta actividad te permitirá pasar un rato entretenido mientras plasmas tu propio estilo en una de las figuras más queridas y admiradas dentro del universo de las Guerreras Kpop. Echa un vistazo, prepara tus mejores colores y pon manos a la obra.

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4 plantillas de Baby Jinu de los Saja Boys para imprimir y colorear que los fans de Kpop Demon Hunters amarán

Jinu se ha convertido en uno de los personajes favoritos de las Guerreras Kpop. Y no es para menos, pues se trata del atractivo líder de los Saja Boys. No obstante, en los últimos meses, se han hecho virales ilustraciones de este icónico idol en su versión Baby, dando como resultado cientos de edits y plantillas adorables. Su apariencia tierna lo convierte en la opción perfecta para crear dibujos llenos de color. Así que prepara tus lápices de colores, plumones o crayones y elige el dibujo que más te guste:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo descargar e imprimir las plantillas para colorear de Baby Jinu?

Descargar e imprimir las plantillas es muy sencillo. Da click en el dibujo que más te guste. Al hacerlo, te redireccionará a la publicación original en Pinterest, donde deberás guardar la imagen en tu ordenador o dispositivo móvil. Una vez que cuentes con el archivo, mándalo a imprimir. Te recomendamos usar papel blanco común u hojas opalinas para mayor resistencia. No olvides verificar el tamaño adecuado para tu impresora y listo. Prepárate para pasar horas coloreando a tu personaje favorito.

Kpop Demon Hunters 2 será una realidad; esto es todo lo que se sabe

Desde su estreno en streaming en 2025, Kpop Demon Hunters no ha hecho más que acumular éxitos, por lo que una segunda entrega ya ha sido confirmada. La secuela de las Guerreras Kpop se anunció en marzo del presente año y contará con el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans como directores de la cinta. Dado que el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de producción, aún se desconoce la trama y fecha exacta de lanzamiento. No obstante, se espera que la cinta llegue a salas de cine en 2029. Mientras tanto, puedes seguir coloreando dibujos de los protagonistas de la película para mantener vivo el entusiasmo y lo más importante de todo: ¡Dejar volar tu imaginación!