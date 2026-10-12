Los clásicos maceteros pasaron de moda: esta es la nueva tendencia para embellecer tu balcón

Los clásicos maceteros ya no son la única opción para decorar un balcón: los jardines verticales se posicionan como una alternativa para llenar las paredes de plantas, sumar textura y aprovechar cada rincón, especialmente en viviendas urbanas con pocos metros cuadrados. Mediante estructuras modulares, soportes colgantes o paneles diseñados para alojar vegetación, es posible crear una pared verde que transforme por completo el espacio exterior.

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Esta tendencia combina decoración y jardinería, ya que permite distribuir distintas especies a diferentes alturas y generar una composición visual más dinámica que la que ofrecen las macetas tradicionales colocadas en el suelo. Además, se adapta a estilos contemporáneos, minimalistas, rústicos y naturales.

¿Por qué los jardines verticales son tendencia en 2026 para decorar balcones?

Los jardines verticales permiten aprovechar superficies que suelen quedar vacías y liberar espacio para colocar una silla, una mesa pequeña o un banco. También aportan variedad de colores y texturas, desde las hojas colgantes hasta las especies de follaje compacto.

La American Society of Landscape Architects (ASLA) destaca el valor de incorporar vegetación en el diseño de los espacios exteriores. En un balcón, este principio puede aplicarse mediante soluciones verticales que integren las plantas al entorno arquitectónico sin obstaculizar la circulación.

Estas son las opciones más utilizadas:



Paneles modulares: permiten distribuir las plantas en una estructura organizada y ampliar la composición según el espacio disponible.

permiten distribuir las plantas en una estructura organizada y ampliar la composición según el espacio disponible. Jardineras de pared: son una alternativa sencilla para crear conjuntos vegetales a distintas alturas, sin instalar necesariamente un sistema completo de jardín vertical.

son una alternativa sencilla para crear conjuntos vegetales a distintas alturas, sin instalar necesariamente un sistema completo de jardín vertical. Estantes con plantas: combinan macetas de diferentes tamaños y permiten cambiar la distribución con facilidad.

combinan macetas de diferentes tamaños y permiten cambiar la distribución con facilidad. Estructuras con plantas colgantes: generan una sensación de abundancia y movimiento cuando se eligen especies adecuadas para ese tipo de crecimiento.

La elección depende del tamaño del balcón, la exposición solar y el tiempo disponible para cuidar las plantas. Un jardín vertical no tiene por qué cubrir toda la pared: una composición pequeña puede funcionar como punto focal y mantener una estética equilibrada.

¿Cómo instalar un jardín vertical en el balcón y elegir las plantas adecuadas?

Antes de montar la estructura, conviene observar cuántas horas de sol recibe el balcón, si está expuesto al viento y cómo se evacúa el agua de riego. También es fundamental comprobar que la pared y los anclajes soporten el peso de la estructura, las plantas y el sustrato húmedo.

La Royal Horticultural Society (RHS), institución británica especializada en horticultura, recomienda elegir las plantas según las condiciones ambientales disponibles y considerar sus necesidades de agua, luz y espacio. Este criterio es especialmente importante en jardines verticales, donde el sustrato puede secarse con rapidez y los ejemplares ubicados en diferentes niveles pueden recibir cantidades distintas de luz.

Para lograr una composición atractiva, se pueden combinar:



Plantas colgantes: como el potus, en lugares luminosos sin sol directo intenso.

como el potus, en lugares luminosos sin sol directo intenso. Follajes compactos: para cubrir sectores de la estructura y aportar volumen.

para cubrir sectores de la estructura y aportar volumen. Hierbas aromáticas: como albahaca, perejil o tomillo, siempre que reciban la luz adecuada para su desarrollo.

como albahaca, perejil o tomillo, siempre que reciban la luz adecuada para su desarrollo. Plantas de flor: para sumar color de acuerdo con la temporada y las condiciones del balcón.

También es recomendable utilizar recipientes con buen drenaje y evitar que el agua caiga sobre los vecinos o se acumule en el piso. En estructuras grandes, un sistema de riego por goteo puede simplificar el mantenimiento.