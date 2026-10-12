4 diseños de uñas de calabaza, ideal para lucir en la temporada de Halloween

Los 4 diseños de uñas de calabaza ideales para Halloween son opciones que permiten lucir una manicura temática sin necesidad de decorar las manos con dibujos grandes. Estas propuestas pueden adaptarse tanto a uñas cortas como largas.

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La tendencia en manicura combina los colores clásicos de la temporada, como el naranja, el negro, el marrón y el verde oscuro, con acabados brillantes o translúcidos. Además, no es necesario contar con demasiados materiales para recrearla en casa: un pincel fino, un puntero para nail art y algunos esmaltes pueden ser suficientes para conseguir diseños creativos y personalizados.

¿Cuáles son los 4 diseños de uñas de calabaza para Halloween?

Uñas nude con pequeñas calabazas: esta propuesta es ideal para quienes prefieren una manicura discreta. Se utiliza una base beige, rosa lechoso o translúcida y se dibujan pequeñas calabazas naranjas en una o dos uñas. Unos trazos verdes para los tallos y detalles negros muy finos completan el diseño sin recargarlo. Uñas naranjas con calabazas negras: para un resultado más llamativo, se puede aplicar esmalte naranja en todas las uñas y añadir pequeñas calabazas delineadas en negro. También es posible combinar uñas lisas con otras decoradas para crear contraste. Esta versión es especialmente apropiada para quienes buscan una manicura que remita directamente a Halloween Manicura francesa con calabazas: la clásica francesa se renueva con puntas naranjas y pequeños dibujos de calabazas sobre una base natural. Otra opción consiste en dibujar una calabaza únicamente en el dedo anular y mantener el resto de las uñas con las puntas tradicionales. El resultado combina elegancia y espíritu festivo. Uñas minimalistas con naranja y dorado: quienes buscan una versión sofisticada pueden elegir una base marrón chocolate o nude y agregar pequeñas calabazas naranjas con detalles dorados. Los puntos, las líneas finas y los brillos sutiles permiten conseguir una manicura otoñal que también funciona para otras ocasiones de la temporada.

Manicura de Halloween: ¿Cómo hacer uñas de calabaza en casa y lograr un acabado profesional?

La manicurista estadounidense Betina Goldstein, reconocida por sus diseños minimalistas y artísticos, es una referencia en el uso de detalles pequeños para crear manicuras originales. Su trabajo demuestra cómo una decoración sencilla puede destacar sin necesidad de cubrir toda la superficie de la uña.

Para recrear estos diseños en casa, conviene seguir algunas recomendaciones:



Preparar las uñas: limar los bordes y aplicar una base protectora antes del esmalte de color. Dibujar las calabazas: utilizar un pincel fino para crear un óvalo naranja y añadir líneas verticales suaves para simular sus segmentos. Incorporar los detalles: agregar un tallo verde o negro y, si se desea, pequeños puntos decorativos. Sellar la manicura: aplicar una capa de brillo cuando los dibujos estén secos para proteger el diseño.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda evitar arrancar el esmalte y mantener hidratadas las uñas y las cutículas. Con una preparación adecuada y una decoración adaptada al estilo personal, las uñas de calabaza pueden convertirse en el complemento perfecto para celebrar Halloween.