Cómo sacarle el brillo a los zapatos escolares antes del regreso a clases
No es necesario acudir a productos químicos sino que podrás realizar este truco.
El comienzo de las clases están cada vez más cerca y ya los padres están pensando en las compras de los útiles escolares, como así también la vestimenta elegida y el tipo de calzado que se usará para el inicio del Ciclo Escolar. Hay muchos chicos que como uniforme obligatorio tendrán que usar prendas adecuadas y zapatos, pero lo más probable es que estén llenos de polvo. Por eso, es que les podrás sacar brillo con este sencillo truco casero que es fácil de aplicar.
Diabetes tipo 2, el enemigo silencioso de las mujeres: Todo lo que debes saber de este padecimiento
Hay muchos padres que ya han comenzado a realizar las compras de los útiles escolares de las clases para aprovechar los precios y evitar aglomeraciones en los días precios al comienzo de clases. Sin embargo, más allá de los elementos que necesitarán los niños, es clave contar con la vestimenta que utilizarán; y es que muchos colegios tienen uniforme y el calzado es algo que no se debe obviar y que debe estar lo más brillante posible.
El inicio de clases en México está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles y por eso, que se ha notado en los últimos días una suba de precios en muchos útiles escolares y también en el calzado e indumentaria. Si no quieres gastar dinero en zapatos nuevos, te vamos a compartir un truco sencillo que se basa principalmente en dejar brillantes estos zapatos y que los zapateros no quieren que sepas.
Qué necesitas para limpiar los zapatos
- Cucharada de vaselina
- Tres cucharadas de aceite para bebé
- Tres cucharadas de vinagre blanco
- Toalla o paño
@masnatural2.0
Los zapateros no quieren que lo sepas♬ original sound - Más Natural 2.0 - Yeimi Rodríguez
Así podrás hacer este limpiador para tus zapatos
- Agregar una cucharada de vaselina que servirá para suavizar e hidratar el material
- Añadir 3 cucharadas de aceite para bebé que le dará brillo al cuero y le dará un acabado suave
- Incorporar tres cucharadas de vinagre blanco que eliminará restos de polvo y ayudará a recuperar el color original
- Revolver bien hasta que quede una mezcla uniforme y humedecer una toalla en la mezcla y aplicar sobre el calzado