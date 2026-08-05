Cómo sacarle el brillo a los zapatos escolares antes del regreso a clases

El comienzo de las clases están cada vez más cerca y ya los padres están pensando en las compras de los útiles escolares, como así también la vestimenta elegida y el tipo de calzado que se usará para el inicio del Ciclo Escolar. Hay muchos chicos que como uniforme obligatorio tendrán que usar prendas adecuadas y zapatos, pero lo más probable es que estén llenos de polvo. Por eso, es que les podrás sacar brillo con este sencillo truco casero que es fácil de aplicar.

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Hay muchos padres que ya han comenzado a realizar las compras de los útiles escolares de las clases para aprovechar los precios y evitar aglomeraciones en los días precios al comienzo de clases. Sin embargo, más allá de los elementos que necesitarán los niños, es clave contar con la vestimenta que utilizarán; y es que muchos colegios tienen uniforme y el calzado es algo que no se debe obviar y que debe estar lo más brillante posible.

El inicio de clases en México está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles y por eso, que se ha notado en los últimos días una suba de precios en muchos útiles escolares y también en el calzado e indumentaria. Si no quieres gastar dinero en zapatos nuevos, te vamos a compartir un truco sencillo que se basa principalmente en dejar brillantes estos zapatos y que los zapateros no quieren que sepas.

Qué necesitas para limpiar los zapatos

Cucharada de vaselina

Tres cucharadas de aceite para bebé

Tres cucharadas de vinagre blanco

Toalla o paño

Así podrás hacer este limpiador para tus zapatos