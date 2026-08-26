La ciencia lo confirma: “Las personas que saben doblar la lengua en taquito ocultan una mente brillante”

La lengua es un órgano muscular muy importante en el cuerpo humano, pues ayuda para el habla, para el gusto y hasta para hacer algunos "trucos divertidos". Y lo que muchas personas no saben, es que justamente la capacidad para doblar y hacer movimientos como el famoso "taquito", podrían ser una señal de inteligencia y no es algo que simplemente se hereda.

De acuerdo con un artículo de la BBC, este gesto puede desarrollarse con la práctica, incluso si nunca antes no se conseguía hacerlo y alguna vez se propuso como meta. Esto implicaría que si bien la genética tiene que ver en la facilidad para "enrollar" la lengua, también habla de la capacidad de una persona con buen nivel de intelecto y que se esmera para impulsar a una parte de su cuerpo a moverse de una forma específica, por lo que con el paso del tiempo se va aprendiendo.

La habilidad de doblar la lengua puede ser heredada o aprendida|Canva

¿Las personas que saben hacer movimientos para doblar la lengua son catalogados como genios?

A pesar de que hay mucha gente que no puede hacer maniobras simples al doblar la lengua, como volverla "taquito" o "enrollarla", lo cierto es que son más los que consiguen hacerlo con facilidad. Esto porque según estadísticas de un informe de la Universidad John H McDonald de Delaware, el porcentaje oscila entre el 65% y el 81%, de modo que es sumamente aventurado decir que los que sí tienen esta capacidad son genios.

Hay muchas personas que nacen con la habilidad de enrollar la lengua|Freepik

En otras palabras, se trataría de individuos que tienen este don desarrollado, ya sea por genética, tal como explicó el dcotor estadounidense Alfred Sturtevant en los años 40, cuando habría apostado por la posibilidad de que estos gestos sean el resultado de la transformación y rasgos dominantes obtenidos de los padres. O por otra parte, doblar la lengua podría ser una habilidad aprendida con práctica y constantes intentos, lo que al mismo tiempo ejercita la fuerza en esta parte del cuerpo que usamos todos los días.