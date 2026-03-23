La tendencia de cortinas en casa que en Europa es un éxito y llegará a México en 2026

En Europa están en tendencia unas cortinas que en México están a punto de llegar en este 2026 para convertirse en las favoritas de las personas e instalarlas en su casa. En el viejo continente están priorizando que la tela tenga menos capas, más calidad y una conexión con la naturaleza. Conoce las 4 maneras de reemplazar las mamparas del baño por opciones más elegantes.

De acuerdo con Irene Rivero, experta en decoración textil, las personas buscan cortinas naturales, pues con este tipo de tela pueden ingresar ligeramente los rayos de sol. Destacó que esta opción viene de los seres humanos, que cada vez tienen más conciencia del medio ambiente. Lo anterior, ya que está de moda reciclar objetos viejos, como lo son los CDs de música, que se pueden convertir en grandes manualidades.

Las cortinas naturales son tendencia en el viejo continente.|Pinterest

Una de las principales telas de cortinas naturales es el lino, pero no a todas las personas les gusta tener en casa, debido a que se le tiene que dar mantenimiento constante. Esto debido a que el material ligeramente se arruga conforme los días y requiere ser lavado en una tintorería.

Tipos de cortinas naturales

Las cortinas naturales están en tendencia y se espera que próximamente lleguen a México para tener el mismo éxito que en Europa. Aunque cabe aclarar que este tipo no es para las personas a las que les gusta tener una vivienda o habitación oscura con las llamadas blackout, que tienen como principal característica no dejar pasar ni el más mínimo rayo de luz natural.

Este tipo de cortinas son ideales para primavera-verano, pues no son gruesas y dejan pasar la corriente de aire al interior de la vivienda en los días calurosos. Estas son las telas, fibras y tejidos que se pueden utilizar:



Bambú

Shanghai

Taipei

Manila

Tokio

Cabe mencionar que este tipo de fibras y tejidos se pueden convertir en cortinas enrollables con cadena, paquetto y antiquari, por mencionar algunas.