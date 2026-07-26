Cómo hacer un pastel de capibara para niño: fácil y económico

Los pasteles no pueden faltar en ninguna fiesta de cumpleaños, ya sea para adultos o para niños, y es que uno de los momentos más esperados es cuando se corta el pastel para ser repartido entre los invitados. Tiene la particularidad de que se puede hacer como más nos guste y agregarle todos los ingredientes, pero también se pueden decorar eligiendo una temática en especial. En este caso, te compartiremos cómo decorar un pastel de capibara, ideal para fiestas infantiles y que les gustará a todos.

A veces pensar en la organización de un cumpleaños infantil suele implicar gastar mucho dinero, teniendo en cuenta que hay que pensar no solo en el menú elegido, sino más bien en la decoración de la fiesta. Y si hay algo que no puede faltar es el pastel de cumpleaños, que muchos niños les gusta que esté decorado bajo alguna temática, por lo que debemos utilizar ciertos ingredientes.

En el último tiempo, se ha popularizado el capibara, el cual ha trascendido fronteras y lo encontramos en muchas fiestas infantiles y es que se trata de un animal muy particular de color marrón, que incluso ha sido adoptado como mascota. Esto ha llevado a que se convierta en la temática de muchos pasteles, por lo que te vamos a compartir cómo decorar un pastel de una manera fácil y económica.

Ingredientes para el pastel de capibara

Bizcochos

Crema batida o chantilly

Colorantes en gel colores café, negro, y rosa

Ganache de chocolate

Galletas molidas

Trozos de pastel para simular el lodo

Cómo hacer un pastel de capibara