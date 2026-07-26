Las 10 mejores frases para enviarle a tu abuelo en su día el próximo 28 de agosto

Una de las fechas más esperadas por muchas personas en nuestro país es el ‘Día del Abuelo’, que se estará celebrando el próximo 28 de agosto y que tiene como objetivo reconocer el papel fundamental de las personas adultas mayores y de la importancia en muchas familias. Por lo que más allá de lindos obsequios que puedes hacerle a tus abuelos, podrás reconocerlo diciéndole 10 bonitas frases que seguro le encantarán y que están repletas de mucho amor y cariño.

No hay dudas que los abuelos juegan un rol clave en la vida de las personas, en especial porque forman parte de la crianza de los hijos y suelen darle a sus nietos la mayoría de los gustos; y están presentes en todo momento. Sin embargo, no todas las familias le dan el lugar que se merecen y suelen quedar olvidados. Es por eso que en México se celebra todos los años el Día del Abuelo.

Cuándo y por qué se celebra el Día del Abuelo

El 28 de agosto es el día elegido para la conmemoración del Día del Abuelo y esta fecha se instauró para dignificar la vejez, combatir el abandono y reconocer el papel fundamental de las personas adultas mayores en la transmisión de valores, sabiduría y cohesión dentro de la estructura familiar. Esta fecha se instauró desde 1983 y desde ese momento que en esta fecha se reconoce a los más grandes.

Por eso, más allá de los regalos que se les puede hacer a los abuelos por su día en donde será momento para visitarlos o agasajarlos, es una linda ocasión para demostrarles todo nuestro amor y cariño a través de frases, y te compartiremos 10 frases que podrás enviarle en su día:

10 frases para decirle a tu abuelo el 28 de agosto