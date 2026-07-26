Los mejores memes de La Velada del Año VI: las redes no perdonaron el evento

Muchos fanáticos del mundo de los influencers y el streaming esperaban con ansias vivir uno de los momentos más esperados del año por toda la comunidad: La Velada del Año VI. Como ocurre cada año, millones de personas siguieron a detalle cada una de las peleas, presentaciones musicales y los momentos más comentados. Sin embargo, esta edición trajo bajo el brazo una de las polémicas más virales del evento: el polémico casco de Roro. Esto provocó que los memes y el descontento se hicieran presentes en cada una de las plataformas.

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Los mejores memes de La Velada del Año VI

Aunque el evento es completamente memeable, una de las polémicas que más desató reacciones en redes sociales fue el armatoste que usó la influencer Roro en su pelea contra la streamer mexicana Rivers. Esto provocó que los memes comenzaran desde que, en la conferencia de prensa, la mexicana expresó su molestia por la injusticia cometida previo al encuentro.

JAJAJAJA la reacción de Rivers al escuchar a ese cabrón diciendo que Roro no tiene ninguna ventaja, CUÁNDO ES MÁS QUE EVIDENTE QUE ESE CASCO LA SUPER PROTEGE 😒#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/NmE8nYLIUq — Samuel (@samuel_jalil_) July 24, 2026

Los fans del evento no dudaron en mostrar su molestia no solo por el casco, sino por la actitud de la española.

Esa ridicula de Roro diciendo que no se había preparado 🙄 perra te fuiste a china, con Jake Paul y llevaste un casco de moto a la pelea, no seas mamona pero como siempre tienes que hacerte la pickme y la mustia 🤢#LaVeladaDelAñoVI #LaVeladaDelAño6 pic.twitter.com/WcBZM7JHaB — ℂ𝕝𝕒𝕣💜 (@clarrvs) July 25, 2026

Cuando llegó la pelea, lo que decía la mexicana al youtuber y organizador del evento, Ibai, se hizo real: La ventaja la tuvo Roro.

vete a la verga ibai, roro y su puto pinche pendejo evento que arruinó este combate, una mamada que haya tenido tanta ventaja con ese casco que prácticamente no le hacía nada con los golpes que le conectaba rivers #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/T2lo8IJqfF — jimena🍒 (@shxmelesskcce) July 25, 2026

Incluso muchos usuarios aseguraron que no es la primera vez que Roro hace trampa.

Roro no siente ni un golpe con ese casco, no importa cuántos de rivers si la única que los siente es ella #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/smT86aJemK — ℂ𝕝𝕒𝕣💜 (@clarrvs) July 25, 2026

los golpes en la nuca no estaban prohibidos? literal roro repitió la misma técnica sucia que en la velada pasada xD #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/KrZK5U2eLZ — st lvs lis2 ꩜ (@ftwstays) July 25, 2026

Sea como sea, ya hay varios seguidores del evento que ya quieren ver a nuevas figuras enfrentarse entre sí para la próxima Velada del Año.

Auroners: si q auron se parta la madre en la próxima velada

Auroners yendo al ring cuando le toquen un pelo a Auron: #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/lKOjYL6aPz — ghost_ 🤍 (@moonlight_1422) July 25, 2026

Porque ahora todos quieren pegarse con Auron si el básicamente es... esto

Jajajajaj dejenlo en paz jajajajaja #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/9fqMJvl7E3 — Maryon Bravo 𝕏 (@MaryonBravo55) July 26, 2026

Otro de los momentos más comentados y memeables de la noche fue, sin duda, la celebración de Angie Velasco, la cual recordó a uno de los momentos más polémicos de la pasada justa mundialista.

Tenes que cerrar el estadio Ibai, mira lo que hizo Angie Velasco, insuperable.#LaVeladaDelAñoVI

pic.twitter.com/k0r5XrGnXa — priscila ANGIE GANADORA (@joliewryder) July 25, 2026

Sea como sea, el evento fue un éxito, pues aunque hubo mucha gente en desacuerdo con varias cosas, la conversación se hizo presente en redes sociales dejando varias joyitas que los fans disfrutaron.