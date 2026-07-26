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Los mejores memes de La Velada del Año VI: las redes no perdonaron el evento

Como era de esperarse, La Velada del Año VI dominó la conversación en internet y las redes sociales se inundaron de memes que rápidamente se hicieron virales.

Mejores memes de La Velada del Año VI: las reacciones más divertidas en redes sociales
|Instagram @ibaillanos/Buena Vista International

Escrito por: Matías Mena

Muchos fanáticos del mundo de los influencers y el streaming esperaban con ansias vivir uno de los momentos más esperados del año por toda la comunidad: La Velada del Año VI. Como ocurre cada año, millones de personas siguieron a detalle cada una de las peleas, presentaciones musicales y los momentos más comentados. Sin embargo, esta edición trajo bajo el brazo una de las polémicas más virales del evento: el polémico casco de Roro. Esto provocó que los memes y el descontento se hicieran presentes en cada una de las plataformas.

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Los mejores memes de La Velada del Año VI

Aunque el evento es completamente memeable, una de las polémicas que más desató reacciones en redes sociales fue el armatoste que usó la influencer Roro en su pelea contra la streamer mexicana Rivers. Esto provocó que los memes comenzaran desde que, en la conferencia de prensa, la mexicana expresó su molestia por la injusticia cometida previo al encuentro.

Los fans del evento no dudaron en mostrar su molestia no solo por el casco, sino por la actitud de la española.

Cuando llegó la pelea, lo que decía la mexicana al youtuber y organizador del evento, Ibai, se hizo real: La ventaja la tuvo Roro.

Incluso muchos usuarios aseguraron que no es la primera vez que Roro hace trampa.

Sea como sea, ya hay varios seguidores del evento que ya quieren ver a nuevas figuras enfrentarse entre sí para la próxima Velada del Año.

Otro de los momentos más comentados y memeables de la noche fue, sin duda, la celebración de Angie Velasco, la cual recordó a uno de los momentos más polémicos de la pasada justa mundialista.

Sea como sea, el evento fue un éxito, pues aunque hubo mucha gente en desacuerdo con varias cosas, la conversación se hizo presente en redes sociales dejando varias joyitas que los fans disfrutaron.

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