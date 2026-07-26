¿Cómo quitarle la piel a los chiles tatemados? El tip infalible de la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7

En la gastronomía mexicana existen una infinidad de recetas para preparar chiles, aunque sin duda una de las preferidas son los que van rellenos, ya sea para servirse capeados o en nogada como los que prepararon en clase de MasterChef 24/7. Y a pesar de que el sabor de estos platillos es maravillos, hay quienes evitan hacerlos por lo tedioso que puede ser quitarles la piel cuando están recién tatemados, un proceso que la Chef Isabel Carvajal ya domina y compartió cómo hacerlo fácilmente.

De acuerdo con la clase que la experta le dio a los cocineros para un reto de delivery que puso a prueba su destreza y velocidad, el secreto para pelar los chiles poblanos, serranos o cuaresmeños, consiste simplemente en ponerlos en el agua para que el líquido vaya desprendiendo la piel de a poco.

"Para quitarle la piel a los chiles, hay que ponerlos bajo un chorrito de agua, muy poquita. Al principio es un poquito complicado, pero ya después vas agarrando práctica", explicó la "Maestra del fuego", quien ya ha demostrado que domina la cocina tradicional.

El ERROR al tatemar chiles que podría arruinar tus recetas estilo MasterChef 24/7

El "tatemado" es un proceso de cocina que consiste en poner los ingredientes (usualmente chiles) en el fuego directo para que la cáscara adquiera un ligero dorado y sabor ahumado espectacular. Si bien hacerlo es relativamente sencillo, es muy importante no excederse en el tiempo, ya que esto no solo altera su sabor, sino que hace que se quiebren y ya no se pueden rellenar bien.

Los chiles tatemados se usan para diversas recetas mexicanas|ESPECIAL

Así lo explicó la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7, quien no solo quiere que los cocineros aprendan nuevas recetas, sino que dominen las técnicas de preparación y limpieza que son indispensables en cualquier cocina y no solo en las profesionales.

"Hay que estar al pendiente de los chiles, porque si se nos pasan, se nos van a romper. Y al momento de quererlos rellenar se van a abrir", que forma parte del prestigioso equipo de "Maestros del fuego" de la temporada 2026.