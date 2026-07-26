Si tienes un portarretratos olvidado en casa, puede convertirse en la pieza más llamativa de tu habitación. Con unos cuantos materiales económicos y un poco de creatividad, podrás darle un estilo inspirado en KPop Demon Hunters que parecerá sacado del universo de la película.

Convierte un portarretratos común en una decoración digna de un fan de KPop Demon Hunters

No necesitas comprar artículos de colección para decorar tu espacio. Un portarretratos de madera o plástico puede transformarse fácilmente en una pieza personalizada con los colores, símbolos y personajes de KPop Demon Hunters.

Estas cuatro ideas son sencillas, económicas y perfectas para darle un toque único a tu escritorio, librero o tocador.



Marco estilo "Concierto Neón". Retira el cristal del portarretratos y pinta el fondo de color negro mate para que los colores resalten. Después coloca una tira de luces LED delgadas o un alambre neón alrededor del borde interior del marco. En el centro pega una impresión del logo HUNTRIX o una ilustración de Rumi, Mira y Zoey.

Cuando enciendas las luces, el marco tendrá un efecto muy similar al escenario de un concierto.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas para transformar un portarretratos en una decoración|IA Photocard Display. Convierte el portarretratos en un exhibidor para tus photocards favoritas. Retira el vidrio y coloca varios cordones de yute o listones delgados de forma horizontal. Sujétalos en la parte trasera del marco con silicón caliente.

Utiliza pequeñas pinzas decoradas con diamantina para colgar las photocards y añade recortes con espadas, estrellas, rayos o símbolos inspirados en la película para completar el diseño. Espejo mágico inspirado en los demonios. Retira el fondo del portarretratos y sustitúyelo por una lámina de espejo adhesivo flexible.

Después decora el marco con foami moldeable en tonos morado, negro y rosa, creando relieves que recuerden las marcas demoníacas, cuernos o detalles característicos de los Saja Boys.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas para transformar un portarretratos en una decoración|IA Portarretratos estilo collage 3D. Imprime varias ilustraciones de tus personajes favoritos en tamaño pequeño. Pega algunas directamente sobre el fondo y coloca otras encima de pequeños cuadros de foami grueso para darles volumen.

Puedes añadir estrellas, notas musicales, destellos o efectos de energía alrededor para conseguir una composición con profundidad que destaque desde cualquier ángulo.

Materiales que necesitarás

Ese portarretratos que lleva años guardado puede convertirse en una decoración que todos quieran saber dónde compraste. Solo necesitas unos cuantos materiales para darle un giro completamente inesperado inspirado en KPop Demon Hunters.

