Adiós a los adornos de Santa Claus: las 3 piezas que serán tendencia en tu árbol de Navidad este diciembre 2026

Estamos a poco más de dos meses de la llegada de una de las fechas más importantes de todas como lo es Navidad, y es que más allá de ser un motivo de celebración junto a las familias, es clave para poder decorar la casa con todo tipo de elementos decorativos, que van desde los árboles navideños, las luces, las coronas y lo que no puede faltar es el Santa Claus que se colocan en el árbol de Navidad. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que quedarán en el olvido y serán reemplazados por estas tres piezas.

El armado del árbol de Navidad es algo que no puede faltar durante la Navidad, y es que se trata de un momento muy particular en el cual la familia se reunirá para esta tradición que consiste en el armado del árbol, donde no sólo se colocan las clásicas bolas, luces o estrellas, sino también los clásicos Santa Claus.

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Qué representa el Santa Claus para el árbol de Navidad

Por otro lado, debemos decir que el Santa Claus en el árbol de Navidad no se trata de un elemento litúrgico, sino de un personaje simbólico cuya relación principal con el árbol y representa la generosidad; por lo que es un elemento decorativo que no puede faltar. En este caso, si bien son infaltables, los expertos en decoración aseguran que quedarán en el olvido porque hay tres piezas que serán tendencia en estas Fiestas de Fin de Año.

3 piezas que serán tendencia en el árbol de Navidad

Piezas de vidrio transparentes: las esferas con acabado nacarado y adornos satinados son los grandes protagonistas, ya que se puede combinar en distintas formas, tamaños y aportan profundidad

Estrellas finas: las gotas de cristal y las figuras geométricas reemplazan a los muñecos tradicionales logrando un efecto más delicado y que se adapta a ambientes modernos como clásicos

Adornos transparentes: reflejan una buena iluminación, aportando ligereza al árbol de Navidad

Otra de las opciones es apostar por una paleta de blanco, plateado y cristal; que es ideal para aquellos que prefieren una decoración contemporánea y sobria.