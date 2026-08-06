5 plantillas de stickers de Studio Ghibli para decorar tus cuadernos este regreso a clases

Con las vacaciones de verano a punto de llegar a su fin, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina. A continuación, te compartimos 5 plantillas de stickers de Studio Ghibli para decorar tus cuadernos y libretas y llevar la magia de sus increíbles historias directo a tus útiles escolares.

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Las mejores plantillas de stickers para decorar tus cuadernos y libretas de Studio Ghibli

Si hay algo que destaca en Studio Ghibli, sin duda, es su animación y su capacidad para tocar temas sensibles y profundos; por lo que no es sorpresa que muchos quieran plasmar parte de estas historias en sus artículos personales, como los útiles escolares. Bajo esta línea, aquí te compartimos 5 plantillas de stickers para personalizar tus cuadernos y libretas este regreso a clases:

El viaje de Chihiro

Esta es una de las cintas más conocidas del estudio. La película cuenta la historia de una joven testaruda que se queda atrapada en un mundo mágico durante una mudanza. Al alejarse de su familia, comienza a valorar todo lo que tiene en la vida. Aquí algunos stickers:

Mi Vecino Totoro

Uno de los más grandes éxitos del director Hayao Miyazaki. La película cuenta la historia de dos hermanas que se hacen amigas de varios espíritus del bosque, entre ellos, Totoro, quien destaca como uno de los personajes más adorables y queridos del estudio en general. Checa estas tiernas estampas para tus cuadernos:

El Castillo Vagabundo

Otro clásico de Miyazaki. Este filme sigue a Sophie, una joven tímida que es convertida en anciana por una malvada bruja. Tras ello, busca refugio en un misterioso castillo que se mueve con magia, en donde conoce a Calcifer, un demonio del fuego que también es ayudante del mago Howl, dueño de la propiedad. Aquí te dejamos increíbles stickers de la película:

La princesa Mononoke

Esta película se encuentra entre las mejores del estudio. La cinta se centra en el príncipe Ashitaka, quien recibe una maldición tras defender su aldea, lo que lo obliga a viajar al oeste en busca de una cura. Si esta obra está entre tus favoritas, aquí te compartimos algunos stickers para decorar tus útiles.

Ponyo y el secreto de la sirenita

Esta obra sigue la historia de Sosuke, un niño que rescata a una pequeña pececita llamada Ponyo. Con el paso del tiempo, ésta se enamora del pequeño, por lo que usa magia para convertirse en humana, desatando todo un caos en el océano. Checa estos adorables stickers de la cinta: