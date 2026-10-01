5 plantillas de Rumi Demonio para imprimir y colorear

Rumi, una de las protagonistas de K-Pop: Demon Hunters, también puede convertirse en la protagonista de una divertida actividad para colorear. Sus diferentes versiones, desde su faceta de estrella del K-Pop hasta su transformación demoníaca, ofrecen diseños variados para personalizar con todo tipo de colores.

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Si buscas dibujos para imprimir y disfrutar en casa, existen varias plantillas inspiradas en el personaje. A continuación, encontrarás cinco propuestas con diferentes estilos y escenas de Rumi para pintar con lápices, marcadores o acuarelas.

¿Cómo es Rumi de K-Pop: Demon Hunters?

Rumi es la protagonista de K-Pop: Demon Hunters y líder de Huntrix, un grupo femenino de K-Pop que combina sus presentaciones musicales con la misión de proteger a la humanidad de los demonios. Es una joven decidida, talentosa y comprometida con sus compañeras Mira y Zoey. Aunque destaca por su seguridad sobre el escenario, también enfrenta conflictos relacionados con su identidad y su naturaleza híbrida. Su diseño combina elementos de estrella pop, guerrera y criatura sobrenatural.

¿Dónde conseguir plantillas de Rumi Demonio para colorear?

Si quieres imprimir dibujos de Rumi de K-Pop: Demon Hunters, puedes elegir entre diferentes diseños inspirados en sus facetas como cantante y cazadora de demonios. Estas son cinco opciones para colorear:



Rumi en su transformación de demonio, con su aspecto híbrido y una estética sobrenatural. Rumi sobre el escenario, cantando con su micrófono y luciendo su característico estilo de estrella del K-Pop. Rumi con su espada espiritual, representada durante una escena de acción mientras combate a los demonios. Rumi en versión Halloween, con un diseño inspirado en una bruja y detalles propios de esta celebración. Rumi junto a Mira y Zoey, en un cuadernillo con diferentes ilustraciones de las integrantes de Huntrix para colorear.

¿Cómo hacer tus propias plantillas de Rumi para colorear?

Puedes crear tus propias plantillas de Rumi con Canva. Elige una imagen de referencia, súbela a la plataforma y utiliza sus herramientas de edición para convertirla en blanco y negro. Ajusta el contraste para destacar los contornos, guarda el diseño e imprímelo sobre papel blanco. Así tendrás una plantilla personalizada para colorear con lápices, plumones o acuarelas.