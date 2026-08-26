5 ideas de lonche para el regreso a clases al estilo KPop Demon Hunters

Estamos a semanas de que los más pequeños de la casa regresen a clases para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 por lo que si tus hijos son fan del Kpop y quedaron fascinados con Kpop Demon Hunters esta es tu oportunidad para dejar a un lado los lonches aburridos y sorprenderlos con preparaciones donde están plasmados los personajes, colores y energía.

Con estas preparaciones tus hijos desearán salir al recreo inmediatamente para comerse todo el lonche y mostrarselos a sus amiguitos.

5 ideas de lonche inspirados en KPop Demon Hunters

1.- Sandwich de Rumi

Puedes crear varias ideas de sandwiches desde el clásico jamón con queso, puedes agregar colorantes y cortadores para darle una forma divertida, también puedes hacer una preparación con mermelada de zarzamora y queso doble crema. Finalmente puedes acompañarlo con fresas y uvas para darle un toque colorido.

2.- Rollitos estilo mira

Convierte tortillas de harina en pequeños rollitos rellenos de queso crema, jamón de pavo y verduras, córtalos en porciones pequeñas y colócalos en la lonchera acompañados con frutas coloridas.

3.- Brochetas de Zoey

Las brochetas de fruta son una opción fresca y sencilla y rápida de hacer solo necesitas combinar uvas, fresas, plátano y melón en pequeñas porciones y acomodalas de forma colorida incluso puedes utilizar cortadores de distintas formas para darle un plus.

4.- Origini de colores inspirados en los Saja Boys

Prepara pequeñas bolitas de arroz y utiliza alga nori para hacerles caritas o pequeños detalles. Puedes rellenarlas con atún, pollo o verduras y acompañarlas con pepino y zanahoria para tener una inspiración coreana como los saja boys opta por agregar colorante comestible para indicar que es el grupo de kpp o colores oscuros para hacer a los villanos

5.- Cupcakes de colores

Además de cosas nutritivas, puedes mandar de postre un cupcake inspirado en el universo de KPop Demon Hunters decorando con betún de colores intensos y agrega pequeñas decoraciones comestibles como diamantina, perlas o chispas de chocolate detalles que recuerden a un escenario de K-pop.