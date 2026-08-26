6 ideas para educar a tu hijo con disciplina positiva
No debes acudir al castigo y los especialistas compartieron estos consejos.
Uno de los momentos claves en la vida de los niños es su crianza, teniendo en cuenta que será fundamental para que puedan formarse años después y en donde se les deben inculcar todo tipo de valores, costumbres y tradiciones que lo convertirán en una buena persona. Sin embargo, es muy común que cuando son pequeños, como padres impongamos algunos castigos que son severos y que puede tener consecuencias en el futuro, por lo que los especialistas compartieron 6 ideas para educar a tu hijo de manera positiva.
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Hay muchos padres que a la hora de educar a sus hijos utilizan algunas técnicas poco convencionales y que no tienenbuenos resultados, especialmente porque puede traer efectos contrarios en un futuro. Es muy común que algunos usen castigos para poder inculcarles valores, pero algunos especialistas coinciden en que puede tener severas consecuencias; por lo que se recomienda aplicar una crianza positiva.
En qué consiste una crianza positiva
Para todos aquellos que se preguntan sobre qué es una crianza positiva para los niños, consiste en educarlos sin acudir a la violencia o a las agresiones; y esta es fundamental porque guiará el desarrollo físico, emocional y social de los hijos; preparándolos así para tener una vida adulta plena y equilibrada; con una gran cantidad de beneficios. Es por eso que, hay 6 ideas para educar a tu hijo con disciplina positiva.
6 ideas para una crianza positiva
- Anticipa las normas: debes explicar qué quieres del niño; saber qué puede hacer y qué no le aportará seguridad
- Redirigir la conducta: es una buena alternativa en los más pequeños, y es que si está lanzando un juguete que se romperá, puedes ofrecerle una pelota que puede tirar
- Maneja opciones limitadas: en vez de entrar en una lucha de poderes, podrás darle posibilidades adecuadas como ‘¿Quieres recoger primero los coches o los bloques´?
- Aplicar consecuencias vinculadas a lo sucedido: si tira un juguete, el juego se detendrá por un momento; tendrá que limpiar si ensucia algo
- Ayudar a reparar el daño: si lastimó a otra persona, debes acompañarlo para que se solucione como pedir perdón o realizar una acción reparadora
- Poner límite con calma y firmeza: algunas frases como ‘No voy a dejar que pegues’ permiten detener cierta conducta sin gritos ni humillaciones