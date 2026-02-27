Logra el look de Belinda: pelo castaño oscuro, la tendencia de este 2026 que te harán lucir elegante y sofisticada

Fue a través de redes sociales que Belinda sorprendió a sus fans a principios de este año al mostrar su nueva imagen al cambiar su clásica cabellera rubia por un castaño oscuro, debido a que su nuevo proyecto laboral lo requería, sin embargo, aunque se trate de un cambio por motivos laborales este color hace que resalten sus facciones.

El color que luce Belinda es un castaño oscuro tipo moka chocolate, con una base rica y profunda que destaca sus rasgos y se ve muy natural bajo diferentes luces.

Este tono va más allá de un simple “marrón”: tiene matices cálidos y densos, a veces descrito como Chocolate Brunette o Espresso Brown en paletas profesionales.

¿Cómo pedir en el salón el tono castaño de Belinda?

Cuando agendes tu cita para tinturar tu cabello, puedes describir el tono así: “Quiero un castaño oscuro profundo/moka chocolate con un acabado natural y brillante.

También puedes mencionar estos nombres si ves paletas con etiquetas en salon/profesionales:



Dark Chocolate Brunette



Espresso Brown



Moka / Chocolate Profundo

Llevar una foto de referencia del look de Belinda ayuda muchísimo: así tu colorista puede ajustar la fórmula exacta según tu base de cabello y tono de piel.