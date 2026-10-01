Cortes de pelo estilo shag que darán volumen a tu cabello; son ideales para lucir más joven después de los 40 años

De cara a los últimos meses del 2026 hay algunos cortes de cabello que puedes experimentar para lucir increíble en esta temporada que está caracterizada por las festividades, sobre todo si tienes más de cuarenta años.

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Uno de los estilos en tendencia que es muy recomendado por expertos es el shag, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones que le darán mayor volumen a tu cabello y que a su vez te harán lucir más joven.

Ideas de cortes de cabello para mujer estilo shag

Es importante que sepas que el estilo shag o shaggy es un corte de pelo en capas, mismas que están estructuradas y desfiladas de tal forma en que haga lucir un mayor volumen dando una imagen relajada, por lo que puede tener algunas variaciones que se pueden adecuar a tu tipo de rostro y personalidad.



¿Cómo cuidar el cabello en otoño?

Si el verano dejó tu cabello un tanto seco, es ideal que lo adaptes al cambio estacional para evitar su caída o maltratarlo, por lo que puedes comenzar con cosas sencillas como lavarlo con agua tibia, evitando el agua muy caliente, así como la aplicación de mascarillas nutritivas.

Evita el uso excesivo de planchas y secadoras, además es ideal que prestes atención en tus puntas, pues de estar abiertas es mejor que las cortes a que siga creciendo el daño.