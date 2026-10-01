Cortes de pelo estilo shag que darán volumen a tu cabello; son ideales para lucir más joven después de los 40 años
Recibe el cambio de estación y el nuevo clima con alternativas que te hagan lucir el cabello con mayor volumen.
De cara a los últimos meses del 2026 hay algunos cortes de cabello que puedes experimentar para lucir increíble en esta temporada que está caracterizada por las festividades, sobre todo si tienes más de cuarenta años.
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Uno de los estilos en tendencia que es muy recomendado por expertos es el shag, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones que le darán mayor volumen a tu cabello y que a su vez te harán lucir más joven.
Ideas de cortes de cabello para mujer estilo shag
Es importante que sepas que el estilo shag o shaggy es un corte de pelo en capas, mismas que están estructuradas y desfiladas de tal forma en que haga lucir un mayor volumen dando una imagen relajada, por lo que puede tener algunas variaciones que se pueden adecuar a tu tipo de rostro y personalidad.
- Shag rizado: Este corte de cabello es ideal si tu cabello es chino o quebrado, el cuál transmite un estilo rebelde y fresco, el cuál al cortar en capas cortas en la parte superior aligera los laterales, haciendo que los rizos pesen menos dándoles mayor vida y textura, mismo que se complementa con el flequillo que enmarca el rostro.
- Shag clásico con flequillo: Si buscas un estilo un poco más retro (el cuál justamente está de moda hoy en día), puedes optar por este corte que lleva capas graduales repartidas y un flequillo que se integra de manera suave a los laterales, ideal para mantener de manera sencilla con cualquier tipo de cabello.
@rosielondoner ad 1970s shaggy cut with curtain bangs by #michaelvanclarke #gifted ♬ original sound - Rosie
- Shag corto: Si buscas un estilo visualmente poco a poco, este corte es ideal, pues aunque puede no ser tan corto, puede ser una gran transición pues este no pierde movimiento, ideal para rostros ovalados y mujeres con cabello fino, pues visualmente logra proyectar mayor densidad.
@jayne_edosalon A modern short shag for Kat ❤️🔥 lots and lots of texture so she can just wake up and go and have a stylish haircut that requires little to no styling. She actually has dirty blonde hair so for color treated hair like this I recommend New Wash! It’s sulfate free and gently cleanses your hair so you don’t have to worry about it stripping your color. I’d also pair it with their bond boost (it’s similar to K18 or olaplex) to give the hair a big dose of hydration which will help control frizz and repair the cuticle, especially after it’s colored. And then while the hair is damp I’d spray it with Undressed for extra volume and then add Hair Balm to the ends to show off all the flips and kicks around your face ✨ #jaynematthews #shaghaircut #straighthairstyles #razorspecialist #edgyhair #shaggycut #shortshag ♬ Deceptacon - Le Tigre
- Shag largo: Si no quieres renunciar a la gran melena o buscas otra variante, este tipo de corte es ideal para concentrar las capas muy marcadas desde la coronilla hacia abajo rompiendo así la pesadez de las puntas, ideal para el cabello lacio y para el rizado.
@santy.t.mendoza15
Long shaggy. Un estilo de los 70 que aporta mucha textura a tu cabello.♬ Epic Inspiration - DM Production
¿Cómo cuidar el cabello en otoño?
Si el verano dejó tu cabello un tanto seco, es ideal que lo adaptes al cambio estacional para evitar su caída o maltratarlo, por lo que puedes comenzar con cosas sencillas como lavarlo con agua tibia, evitando el agua muy caliente, así como la aplicación de mascarillas nutritivas.
Evita el uso excesivo de planchas y secadoras, además es ideal que prestes atención en tus puntas, pues de estar abiertas es mejor que las cortes a que siga creciendo el daño.