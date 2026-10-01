La energía cósmica de este viernes 2 de octubre te revela el mensaje del universo y tus números de la suerte, según cuál es tu signo del zodíaco.

Las alineaciones planetarias de hoy abren portales de manifestación ideales para limpiar la mente de dudas y sintonizar con la abundancia.

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Los números de la suerte de los signos del zodíaco hoy viernes 2 de octubre

Aries

No aceleres los procesos. El fuego que te caracteriza hoy necesita convertirse en calidez para sanar una relación cercana.

Números de la suerte: 07, 19 y 34.

Tauro

La estabilidad que buscas no vendrá de lo material, sino de tu paz mental.

Números de la suerte: 11, 24 y 40.

Géminis

Tu mente está llena de ideas brillantes hoy, pero el universo te pide enfoque.

Números de la suerte: 03, 14 y 29.

Cáncer

Momento de proteger tu energía. Establece límites claros con las personas que absorben tu luz.

Números de la suerte: 09, 22 y 31.

Los números que traerán buena suerte a los signos del zodíaco hoy viernes 2 de octubre|FaustFoto

Leo

Tu magnetismo personal está en su punto más alto este viernes.

Números de la suerte: 05, 17 y 38.

Virgo

Deja de ser tan severo contigo mismo. El universo te pide que observes lo mucho que has avanzado.

Números de la suerte: 02, 18 y 33.

Libra

El equilibrio regresa a tu vida amorosa. Si hubo malentendidos en la semana, hoy la energía fluye.

Números de la suerte: 06, 21 y 45.

Escorpio

Un secreto o una verdad profunda saldrá a la luz hoy.

Números de la suerte: 13, 27 y 50.

Los números de la suerte de los signos hoy viernes 2 de octubre de 2026|Pexels: Tima Miroshnichenko

Sagitario

La aventura te llama, pero hoy el viaje debe ser interno. Reflexiona sobre tus verdaderos deseos profesionales.

Números de la suerte: 08, 30 y 42.

Capricornio

Tu esfuerzo y disciplina están llamando a la puerta de la abundancia.

Números de la suerte: 04, 16 y 39.

Acuario

Conéctate con tu comunidad hoy. Alguien cercano necesita de tu sabiduría y visión original.

Números de la suerte: 12, 26 y 47.

Piscis

Tus sueños serán sumamente vívidos e importantes esta noche. Presta atención a los símbolos que aparezcan en ellos.

Números de la suerte: 01, 15 y 28.

