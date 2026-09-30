Qué significa poner una planta teléfono cerca de la ventana, según el Feng Shui

Hay ciertas plantas que son perfectas para tenerlas en casa y es que aportarán algo diferente a los espacios, como que gracias a sus bellas hojas, vamos a poder lograr decorar los ambientes, en cuanto a las de interior. Pero, a su vez, a estas especies se le atribuyen otro tipo de propiedades que seguro desconocías y que tiene que ver con lo espiritual, por lo que guarda relación con el Feng Shui y eres el caso de la planta teléfono que suele colocarse cerca de la ventana y este es el significado.

Kunno sorprende a los Granjeros con una habilidad que tenía muy bien escondida (VIDEO)

Lo más probable que el nombre de planta teléfono no te suene conocido, pero es más conocida como potus popularmente y se caracteriza por estar en los interiores de los hogares y se trata de una enredadera de interior que es muy resistente y fácil de cuidar; y que tiene la particularidad de decorar cualquier espacio de la casa y en donde no hace falta ser un experto para mantenerla fuerte.

Otra de las características que debemos mencionar del potus o planta teléfono es que en la cocina se puede convertir en un elemento decorativo que aportará un toque natural y que más allá de los fines decorativos, esta planta tiene una relación con el Feng Shui, esta disciplina de origen chino que consiste en la armonización de los espacios y en lograr que el Chi fluya y el vínculo que tiene es que se la relaciona con la vitalidad, el crecimiento y la renovación.

Este es el significado de colocar una planta teléfono cerca de la ventana, según el Feng Shui

Uno de los lugares más frecuentes en los que se puede colocar la planta teléfono es en la ventana de la cocina y sobre esto, el Feng Shui explicó que este sitio está relacionado con el crecimiento y renovación; y es una alternativa para poder favorecer el crecimiento, siempre que pueda recibir luz indirecta. Además, se desarrolla perfectamente en espacios iluminados, pero la exposición prolongada puede quemar sus hojas.

Qué representa la ventana para el Feng Shui

Por otro lado, las ventanas juegan un papel clave para el Feng Shui y es que representan una conexión con el exterior y la entrada de luz natural, por lo que colocar una planta teléfono puede simbolizar la renovación, nuevas oportunidades y crecimiento personal. En tanto, si quieres atraer la abundancia, deberías colocar esta planta sobre una repisa.