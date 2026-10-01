4 cortes de pelo corto en capas que serán protagonistas este otoño
Los cortes de pelo en capas se convierten en una de las opciones más versátiles para este otoño, con estilos que aportan movimiento, textura y volumen.
El otoño es una buena oportunidad para renovar el look y apostar por un corte que aporte frescura sin perder versatilidad. El pelo corto permite jugar con diferentes largos, texturas y volúmenes, mientras que las capas ayudan a crear movimiento y darle una apariencia más dinámica al cabello.
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Para las mujeres de 50, estas características pueden convertirse en una alternativa para actualizar el estilo y encontrar un corte que se adapte tanto a la textura natural del pelo como a las preferencias de cada persona. Esta temporada, las tendencias ofrecen propuestas para distintos gustos y tipos de cabello.
¿Cuáles son los cortes de pelo corto que serán tendencia?
A continuación, repasaremos algunas de las opciones que se perfilan como tendencia esta temporada, con diferentes largos, niveles de capas y acabados para encontrar el estilo que mejor se adapte a cada tipo de cabello.
Pixie a capas y wavy bob
El pixie en capas combina diferentes longitudes en la parte superior para crear textura, movimiento y un acabado con personalidad. Es una opción que permite destacar la forma natural del cabello. El wavy bob, por su parte, llega aproximadamente hasta la mandíbula y suma capas sutiles que ayudan a mantener las ondas naturales sin que el cabello luzca demasiado compacto.
Shaggy corto y bob francés
El shaggy corto apuesta por capas más marcadas y un acabado desenfadado. Puede acompañarse con un flequillo abierto para reforzar su estética moderna. El bob francés mantiene un largo entre la mandíbula y el mentón, mientras incorpora capas muy sutiles para aportar ligereza y movimiento.
Wolf corto y bob texturizado
El wolf corto se caracteriza por sus capas marcadas y un volumen más pronunciado, generalmente acompañado de un acabado intencionalmente despeinado. El bob texturizado juega con diferentes longitudes para conseguir un resultado fresco y dinámico.
Mullet corto y bixie en capas
El mullet corto destaca por el contraste entre las zonas superiores y posteriores, mientras que el bixie combina características del pixie y el bob. Las capas permiten personalizar ambos estilos y adaptarlos a diferentes tipos de cabello.
¿Cómo cuidar el cabello corto?
Cuidar el cabello corto requiere mantener una rutina sencilla y constante. Es importante utilizar un champú y acondicionador adecuados para el tipo de cabello, además de aplicar una mascarilla hidratante con frecuencia. Si se utilizan secadores, planchas o rizadores, conviene incorporar un protector térmico para reducir el daño. También es recomendable realizar cortes periódicos para conservar la forma y eliminar las puntas dañadas. Por último, evitar el exceso de productos de fijación ayuda a mantener el cabello ligero, flexible y con movimiento.