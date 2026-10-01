4 cortes de pelo corto en capas que serán protagonistas este otoño

El otoño es una buena oportunidad para renovar el look y apostar por un corte que aporte frescura sin perder versatilidad. El pelo corto permite jugar con diferentes largos, texturas y volúmenes, mientras que las capas ayudan a crear movimiento y darle una apariencia más dinámica al cabello.

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Para las mujeres de 50, estas características pueden convertirse en una alternativa para actualizar el estilo y encontrar un corte que se adapte tanto a la textura natural del pelo como a las preferencias de cada persona. Esta temporada, las tendencias ofrecen propuestas para distintos gustos y tipos de cabello.

¿Cuáles son los cortes de pelo corto que serán tendencia?

A continuación, repasaremos algunas de las opciones que se perfilan como tendencia esta temporada, con diferentes largos, niveles de capas y acabados para encontrar el estilo que mejor se adapte a cada tipo de cabello.

Pixie a capas y wavy bob

El pixie en capas combina diferentes longitudes en la parte superior para crear textura, movimiento y un acabado con personalidad. Es una opción que permite destacar la forma natural del cabello. El wavy bob, por su parte, llega aproximadamente hasta la mandíbula y suma capas sutiles que ayudan a mantener las ondas naturales sin que el cabello luzca demasiado compacto.

Shaggy corto y bob francés

El shaggy corto apuesta por capas más marcadas y un acabado desenfadado. Puede acompañarse con un flequillo abierto para reforzar su estética moderna. El bob francés mantiene un largo entre la mandíbula y el mentón, mientras incorpora capas muy sutiles para aportar ligereza y movimiento.

Wolf corto y bob texturizado

El wolf corto se caracteriza por sus capas marcadas y un volumen más pronunciado, generalmente acompañado de un acabado intencionalmente despeinado. El bob texturizado juega con diferentes longitudes para conseguir un resultado fresco y dinámico.

Mullet corto y bixie en capas

El mullet corto destaca por el contraste entre las zonas superiores y posteriores, mientras que el bixie combina características del pixie y el bob. Las capas permiten personalizar ambos estilos y adaptarlos a diferentes tipos de cabello.

¿Cómo cuidar el cabello corto?

Cuidar el cabello corto requiere mantener una rutina sencilla y constante. Es importante utilizar un champú y acondicionador adecuados para el tipo de cabello, además de aplicar una mascarilla hidratante con frecuencia. Si se utilizan secadores, planchas o rizadores, conviene incorporar un protector térmico para reducir el daño. También es recomendable realizar cortes periódicos para conservar la forma y eliminar las puntas dañadas. Por último, evitar el exceso de productos de fijación ayuda a mantener el cabello ligero, flexible y con movimiento.