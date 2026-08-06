Receta de birria de res estilo Jalisco: el ingrediente que hace la diferencia y que NO te puede faltar

La birria de res estilo Jalisco es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana y, aunque existen muchas versiones, hay un ingrediente que marca la diferencia entre una receta común y una llena de sabor. Si alguna vez te has preguntado qué es la birria, cuál es la mejor carne para birria o cómo lograr un caldo perfecto para preparar tacos de birria y quesabirria, aquí encontrarás el secreto que no puede faltar y el paso a paso para conseguir un resultado digno de una cocina tradicional .

El ingrediente que hace la diferencia en la birria de res estilo Jalisco

Preparar una auténtica birria de res comienza con elegir una buena carne para birria. Lo más recomendable es combinar cortes como chambarete, diezmillo, costilla y espaldilla, ya que aportan un equilibrio entre carne, grasa y colágeno. Sin embargo, el ingrediente que realmente hace la diferencia es el vinagre de manzana, pues potencia el sabor del adobo, suaviza la carne durante la cocción y aporta un ligero toque de acidez que equilibra el picor de los chiles.



El adobo es el alma de la birria estilo Jalisco y define gran parte de su sabor. Hierve chiles guajillo, ancho y pasilla junto con jitomate, ajo, cebolla, pimienta negra, clavo, comino, orégano, canela y hojas de laurel. Licúa todos los ingredientes con un poco del agua de cocción y añade el vinagre de manzana .

Hierve chiles guajillo, ancho y pasilla junto con jitomate, ajo, cebolla, pimienta negra, clavo, comino, orégano, canela y hojas de laurel. Licúa todos los ingredientes con un poco del agua de cocción y añade el . Después, cubre por completo la carne con esta mezcla y déjala marinar durante al menos cuatro horas; si puedes hacerlo toda la noche, el sabor será mucho más intenso .

. De acuerdo con Los Sabores de México, este reposo permite que las especias penetren mejor en la carne y aporten el sabor característico de la receta jalisciense.

Prepara la birria al estilo Jalisco con estos ingredientes.|(CANVA)

La cocción lenta es clave para conseguir una carne suave y un consomé lleno de sabor.

Una vez marinada, coloca la carne en una olla grande, agrega suficiente agua para cubrirla y cocina a fuego bajo durante tres o cuatro horas, hasta que pueda deshebrarse fácilmente.

Cuela el caldo para retirar los restos de especias y sirve la carne bañada con el consomé bien caliente.

La birria de res también es perfecta para preparar otras recetas tradicionales. Con esta preparación podrás disfrutar la birria sola o aprovecharla para elaborar tacos de birria dorados. También es la base ideal para una deliciosa quesabirria, en la que las tortillas se doran con queso y carne, acompañadas de un tazón de consomé para remojarlas antes de cada bocado.

¿Qué es la birria y cuál es su origen?

Aunque hoy la receta también se prepara con res, la birria tiene un origen profundamente ligado a la tradición jalisciense. De acuerdo con México Desconocido, este platillo nació en Jalisco y originalmente se elaboraba con carne de chivo, cocinada lentamente con un adobo de chiles y especias hasta obtener una textura suave y un caldo lleno de sabor.

Con el paso del tiempo surgieron nuevas versiones con carne de res, que hoy son protagonistas en mercados, fondas y taquerías de todo México.