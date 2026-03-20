Ni flúor ni recargadas: La manicura ‘minimal’ que rejuvenece las manos es tendencia en 2026

En 2026, los diseños de uñas dan un giro hacia la simpleza y la elegancia discreta. Lejos de los colores flúor y los diseños recargados, la manicura minimal se impone como la opción preferida de quienes buscan un look sofisticado y fácil de mantener. Este estilo apuesta por líneas limpias, tonos suaves y detalles sutiles que realzan la belleza natural de las manos.

La manicura minimal no solo es estética, sino también funcional. Su enfoque en lo simple permite que los diseños de uñas luzcan prolijos por más tiempo y que combinen con cualquier outfit. Además, los tonos claros y translúcidos ayudan a suavizar la apariencia de la piel, generando un efecto visual rejuvenecedor.

Manicura minimal 2026: 3 diseños elegantes y fáciles de llevar en la primavera

La nail artist internacional Harriet Westmoreland destaca que los diseños simples con acabados brillantes hacen que las manos se vean más frescas y cuidadas.



Uñas milky o translúcidas: esmaltes en tonos blancos lechosos o rosados suaves que imitan el color natural de la uña. Este diseño aporta luminosidad y un acabado limpio.

Micro nail art: pequeños detalles como líneas finas, puntos o formas geométricas en colores neutros que añaden un toque moderno sin recargar la manicura.

Francesa minimalista: una versión delicada de la clásica francesa, con líneas ultra finas o en tonos suaves que estilizan la uña sin generar contraste excesivo.

¿Por qué la manicura minimal rejuvenece las manos y será clave en la primavera 2026?

El éxito de esta tendencia radica en su capacidad para generar un efecto visual más suave y armonioso. A diferencia de los colores intensos o los diseños complejos, los tonos claros reflejan mejor la luz, lo que ayuda a que la piel se vea más uniforme.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los colores suaves y los diseños simples crean una ilusión de manos más jóvenes porque no endurecen las facciones ni marcan imperfecciones. Además, este tipo de manicura disimula el crecimiento de la uña, lo que la convierte en una opción práctica y duradera.