Cómo mejorar la postura en una semana: 3 ejercicios efectivos para hacer en casa

La mala postura se ha convertido en uno de los problemas más comunes en la vida moderna. Pasar largas horas frente a la computadora o mirando el celular puede generar tensión en la espalda, el cuello y los hombros. Esto afecta no solo la apariencia física, sino también el bienestar general.

Sin embargo, especialistas aseguran que no hace falta un cambio radical para empezar a corregirla. Con constancia y ejercicios específicos, es posible notar mejoras en pocos días. De hecho, una rutina de apenas unos minutos diarios puede marcar la diferencia en tan solo una semana.

Los 3 ejercicios ideales para mejorar la postura en casa en 7 días

Existen movimientos simples que ayudan a alinear la columna, fortalecer el core y liberar tensiones acumuladas. Estos 3 ejercicios son recomendados por fisioterapeutas por su efectividad y facilidad:



Retracción escapular contra la pared

Apoya la espalda contra una pared, con los talones ligeramente separados. Lleva los hombros hacia atrás intentando juntar los omóplatos y mantén la posición durante 10 segundos. Repite 10 veces. Este ejercicio ayuda a abrir el pecho y corregir la postura encorvada.

Plancha abdominal (plank)

Colócate boca abajo, apoyando antebrazos y puntas de los pies. Mantén el cuerpo alineado durante 20 a 30 segundos. Este ejercicio fortalece el core, fundamental para sostener una postura correcta.



Estiramiento de pecho en marco de puerta

Coloca los brazos en los lados de una puerta formando un ángulo de 90 grados y avanza ligeramente con el torso. Mantén la posición durante 20 segundos. Este movimiento reduce la rigidez en el pecho causada por estar mucho tiempo sentado.

¿Cuál es la clave para corregir la postura según los expertos?

Los especialistas coinciden en que, si bien una semana no es suficiente para un cambio permanente, sí es un buen punto de partida. El doctor Stuart McGill, experto en biomecánica de la columna, señala que pequeños ajustes diarios pueden reducir la carga sobre la espalda y prevenir dolores a largo plazo.

Además de los ejercicios, los expertos recomiendan prestar atención a hábitos cotidianos: ajustar la altura de la pantalla, evitar encorvarse al usar el celular y hacer pausas activas cada hora. También destacan la importancia de la constancia.

Practicar estos ejercicios de forma diaria permite activar músculos que suelen estar debilitados, lo que favorece una postura más erguida y natural. En definitiva, este hábito no requiere grandes esfuerzos, sino disciplina y movimientos adecuados.