Por qué recomiendan mantener presionado el botón de encendido de la lavadora

El botón de encendido de la lavadora no siempre cumple la misma función cuando se pulsa una vez que cuando se mantiene presionado durante algunos segundos. En determinados modelos, esta acción puede interrumpir el programa, apagar completamente el equipo o activar un procedimiento de reinicio: una alternativa que puede resultar práctica si se seleccionó un ciclo equivocado o el funcionamiento quedó detenido.

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Sin embargo, no existe una duración universal que funcione en todas las lavadoras. Fabricantes como Samsung, LG, Whirlpool y Bosch utilizan controles y sistemas electrónicos diferentes, por lo que mantener presionado el botón durante más tiempo no necesariamente producirá el mismo resultado. Por eso, antes de realizar esta acción, es recomendable consultar el manual del modelo específico.

¿Para qué sirve mantener presionado el botón de encendido de la lavadora?

De acuerdo con las recomendaciones de fabricantes de electrodomésticos, los controles de encendido pueden utilizarse como parte de los procedimientos para cancelar o reiniciar determinados ciclos. La función exacta depende de la marca y del modelo.

Por ejemplo, Samsung indica en la documentación de algunas de sus lavadoras que determinadas combinaciones o pulsaciones prolongadas permiten cancelar programas o reiniciar controles. Por su parte, LG explica que algunos modelos requieren mantener presionado el botón de encendido para apagar el equipo antes de volver a seleccionar un programa.

Este pequeño gesto puede ser especialmente útil en situaciones como:



El ciclo quedó trabado: si el panel no responde como debería, apagar el equipo puede ser uno de los pasos iniciales para solucionar el problema.

si el panel no responde como debería, apagar el equipo puede ser uno de los pasos iniciales para solucionar el problema. Se seleccionó un programa equivocado: determinados modelos permiten cancelar el ciclo antes de iniciar uno nuevo.

determinados modelos permiten cancelar el ciclo antes de iniciar uno nuevo. Necesitas interrumpir el lavado: la función puede ayudar a detener el programa, aunque primero debe comprobarse si el tambor contiene agua.

la función puede ayudar a detener el programa, aunque primero debe comprobarse si el tambor contiene agua. El panel presenta un comportamiento extraño: apagar y volver a encender el equipo puede ayudar a restablecer temporalmente sus controles.

¿Cuánto tiempo hay que mantener presionado el botón de encendido de la lavadora?

No existe un tiempo estándar para todas las lavadoras. En algunos equipos puede bastar con mantener presionado el botón durante unos segundos, mientras que otros requieren utilizar una combinación de botones o seleccionar previamente una función de cancelación.

Por eso, antes de mantener presionado el botón de encendido, conviene:



Revisar el manual de usuario del lavarropas.

Comprobar si el panel muestra un código de error.

Verificar si el tambor contiene agua antes de abrir la puerta.

No forzar la puerta si permanece bloqueada.

Desconectar el equipo de la corriente únicamente cuando el fabricante lo indique.

Si el problema persiste, recurrir al servicio técnico autorizado.

Además, apagar y encender repetidamente el equipo no debería utilizarse como solución permanente cuando existe una falla. Si la lavadora vuelve a trabarse, no completa los programas o muestra códigos de error con frecuencia, lo más recomendable es identificar la causa siguiendo las instrucciones del fabricante.