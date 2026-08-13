3 diseños de piñatas caseras de Campanita; ideales para los cumpleaños de los niños

Si hay algo que no puede faltar en todo tipo de fiesta infantil es la decoración elegida, y en especial hablamos de la piñata, el elemento decorativo que se llevará todas las miradas y el cual tendrá la forma y el diseño de algo en particular, específicamente de lo que hayan elegido los más pequeños para la ocasión. Por lo general, son personalizadas y nos encontraremos con todo tipo de diseños y formas, y a continuación te dejaremos tres diseños de Campanita de Peter Pan que serán muy fáciles de hacer.

Noticias Querétaro del 12 de agosto 2026

Las piñatas existen desde hace muchos años en donde tenían otro significado, pero con el paso del tiempo, se fueron relacionando con fechas de celebración, como los cumpleaños de las personas y que se convirtió en un elemento decorativo que no puede faltar en ninguna fiesta infantil. Pueden ser de barro o de cartón, preparadas manualmente con todo tipo de materiales y que no es necesario ser un experto en manualidades para lograr un buen resultado.

Por otro lado, generalmente las piñatas son personalizadas bajo una temática especial elegida por los propios niños que dependerá de la tendencia del momento, y es que puede ser personajes de dibujos animados, de animes, de series de televisión o incluso de determinados mundos. En caso que tengas la fiesta infantil de tu niña y sea amante de Disney, entonces estos diseños inspirados en Campanita le gustarán.

Qué necesitas para la piñata de Campanita

Para aquellos que no saben, ‘Campanita’ es hada madrina del cuento infantil de ‘Peter Pan’ y que se ha convertido en uno de los personajes más buscados por los niños en esta temporada. Por eso, es que podrás hacer unas piñatas inspiradas en este personaje y te compartiremos tres diseños fáciles. Pero, antes requieres de materiales como cartón, goma eva verde, papel crepé de color verde, amarillo, gris y color piel.

3 diseños de piñatas de Campanita

Piñata de Campanita en su versión niña

Piñata de Campanita en forma de número con la imagen del personaje

Piñata de Campanita versión más adulta