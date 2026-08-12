Ni cremas ni sprays... así puedes darle brillo a tu cabello
El brillo del cabello en ocasiones parece que desaparece por más que trates de solucionar el problema. Sin embargo, este consejo incluye arroz y efectividad.
Uno de los intereses más grandes de muchas personas radica en el cuidado de su cabello, por eso es normal acudir a diversos tratamientos que incluyen cremas, sprays o productos diversos que también son caros en muchas ocasiones. Por ello, este remedio casero que incluso es un consejo milenario, incluye arroz, brillo y fortalecimiento natural.
¿Por qué tu cabello gana brillo gracias al arroz?
Se indica que esta es una tradición proveniente de un pueblo llamado Yao. En ese sitio las mujeres utilizaban esta mezcla de arroz para lucir melenas largas, fuertes y con brillo. Esto era necesario así porque pertenecían a familias imperiales de China y Japón en el periodo Heian. Y funciona de manera ideal por su rica composición nutrimental.
Cuando el arroz se remoja, el agua se enriquece con inositol (carbohidrato reparador de cabello desde adentro), antioxidantes que protegen la fibra capilar de agresiones externas, vitaminas del grupo B o E y aminoácidos. Por eso debes aprender a hacer la mezcla.
¿Cómo se hace la mezcla de arroz para darle brillo al cabello?
Ingredientes
- Media taza de arroz blanco (preferentemente orgánico)
- Dos tazas de agua filtrada
- Un recipiente de vidrio con tapa
- Cáscaras de naranja o gotas de aceite esencial de lavanda (opcional)
@paula.lara866 No se hace cuanto les debía esta receta 🍚 pero es una de mis favoritas para dejar mi pelo suave y con ese brillo efecto espejo 🪞(a mi incluso me ayuda con el crecimiento y a alisarlo un poco 👀) la puedes aplicar una o dos veces al mes ⭐️ #mascarillascaseras #mascarillascapilares #haircare #tutorial #hairtips ♬ original sound - Pau
Realización de crema natural para cabello
- Primero debes limpiar el arroz con un poco de agua, lo cual quitará cualquier impureza externa.
- Ya que filtraste el agua sucia del enjuague de arroz, deberás poner el arroz en el recipiente de vidrio donde agregaras las tazas de agua. Esto se dejará reposar entre 30 y 45 minutos en temperatura ambiente, moviendo de vez en cuando para que todo se impregne bien.
- Posteriormente filtrarás el agua para separarla de los granos de arroz.
- Aquí lo que rescatarás será tu líquido, el cual se dejará en un frasco cerrado a temperatura ambiente en un lapso de entre 12 y 24 horas.
- Este adquirirá un olor algo ácido, pero aún así lo guardarás en el refrigerador para detener el proceso de fermentación.
- Entonces, quedará listo para usarlo, indicando que si tu cabello es sensible, puedes agregar agua tibia para evitar incomodidades.