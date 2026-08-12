Ni cremas ni sprays... así puedes darle brillo a tu cabello

Uno de los intereses más grandes de muchas personas radica en el cuidado de su cabello, por eso es normal acudir a diversos tratamientos que incluyen cremas, sprays o productos diversos que también son caros en muchas ocasiones. Por ello, este remedio casero que incluso es un consejo milenario, incluye arroz, brillo y fortalecimiento natural.

¿Por qué tu cabello gana brillo gracias al arroz?

Se indica que esta es una tradición proveniente de un pueblo llamado Yao. En ese sitio las mujeres utilizaban esta mezcla de arroz para lucir melenas largas, fuertes y con brillo. Esto era necesario así porque pertenecían a familias imperiales de China y Japón en el periodo Heian. Y funciona de manera ideal por su rica composición nutrimental.

Cuando el arroz se remoja, el agua se enriquece con inositol (carbohidrato reparador de cabello desde adentro), antioxidantes que protegen la fibra capilar de agresiones externas, vitaminas del grupo B o E y aminoácidos. Por eso debes aprender a hacer la mezcla.

¿Cómo se hace la mezcla de arroz para darle brillo al cabello?

Ingredientes

Media taza de arroz blanco (preferentemente orgánico)

Dos tazas de agua filtrada

Un recipiente de vidrio con tapa

Cáscaras de naranja o gotas de aceite esencial de lavanda (opcional)

#mascarillascapilares #haircare #tutorial #hairtips ♬ original sound - Pau @paula.lara866 No se hace cuanto les debía esta receta 🍚 pero es una de mis favoritas para dejar mi pelo suave y con ese brillo efecto espejo 🪞(a mi incluso me ayuda con el crecimiento y a alisarlo un poco 👀) la puedes aplicar una o dos veces al mes ⭐️ #mascarillascaseras

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