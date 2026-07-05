5 diseños de piñatas caseras de Hoggie, el cerdito de Plim Plim; ideales para los cumpleaños de los niños

Las piñatas se han convertido en objetos decorativos que son fundamentales en muchas celebraciones y que no pueden faltar en ningún cumpleaños infantil. Por lo general, son hechas a partir de personajes animados de series, de videojuegos, de películas, de historietas, entre otros; y que esto dependerá del gusto de cada uno de los niños. Uno de los personajes más populares y queridos es el Payaso Plim Plim, por lo que te dejaremos cinco diseños de Hoggie, el cerdito y que son ideales para decorar cualquier fiesta.

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Entre las características que debemos mencionar de las piñatas, es que se elaboran con diversos materiales, se decoran y se rellenan con sorpresas como dulces, golosinas y hasta juguetes para que cuando se rompa, caigan al piso y sean recogidos por los más pequeños. Nos encontramos con piñatas de todo tipo de tamaños, de formas y que si bien se usan para celebraciones típicas mexicanas, no pueden faltar en los cumpleaños infantiles.

A diferencia de las piñatas tradicionales, las infantiles son personalizadas a gusto de cada niño, que elegirán como temática principal diversos personajes que son tendencia; como de videojuegos, superhéroes, de películas, entre otros. En este caso, hablaremos de un personaje muy querido como lo es Plim Plim, pero no haremos énfasis en él, sino en otro de los protagonistas como Hoggie, que es un cerdito bajito, que viste camisa verde y pantalones morados; y que se caracteriza por ser un poco gruñón.

Para hacer las piñatas de Hoggie, debes tener en cuenta que la paleta de colores que debe persistir en esta decoración es el rosa para toda la silueta del cerdito; como así también el verde para su camisa y el morado para el pantalón; y que podrás elegir darle un estilo más de relieve o mediante una base sólida de cartón. Por eso, te compartiremos cinco diseños para que tengas en cuenta.

5 diseños de piñatas de Hoggie

Silueta tradicional de Hoggie con su cara enojada

Hoggie sonriendo

Hoggie con gafas de sol

Hoggie con los brazos abiertos

Rostro de Hoggie