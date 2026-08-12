Qué hacer con las pelotas de tenis viejas: así puedes usarlas para limpiar las manchas en las paredes

Las pelotas de tenis viejas pueden tener una segunda vida dentro del hogar: basta con humedecerlas ligeramente y frotarlas con suavidad sobre las manchas superficiales de las paredes para ayudar a eliminarlas. El método resulta especialmente práctico frente a las marcas negras que dejan los muebles al rozar la pintura y pequeños rayones

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El secreto está en el material que recubre la pelota. Su capa exterior de fieltro tiene una textura que puede funcionar como un abrasivo muy suave al entrar en contacto con la suciedad.

Al añadir apenas unas gotas de agua, el tejido puede ayudar a desprender parte de las marcas sin necesidad de recurrir inmediatamente a productos químicos. Este es el procedimiento a seguir.

Truco de limpieza: ¿Cómo usar una pelota de tenis para quitar manchas de la pared?

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. La clave está en no empapar la pelota ni ejercer demasiada presión, ya que el objetivo es retirar la suciedad superficial sin alterar la pintura. Para aplicar este truco de limpieza se deben seguir estos pasos:



Humedece ligeramente la pelota: utiliza un poco de agua para mojar el fieltro, pero evita que quede empapado. Prueba primero en una zona discreta: frota una pequeña parte detrás de un mueble o en otro sector poco visible para comprobar que la pintura no pierde color ni brillo. Frota la mancha suavemente: realiza movimientos circulares sobre la marca, sin presionar en exceso. Insiste solo cuando sea necesario: si la suciedad no desaparece de inmediato, repite el procedimiento de forma gradual en lugar de aumentar la fuerza. Retira los residuos: después pasa un paño limpio y ligeramente húmedo para eliminar cualquier resto de suciedad.

La técnica puede resultar particularmente útil para las marcas de roce de muebles, calzado u otros objetos, pero no está indicada para cualquier tipo de pared. Las pinturas mate, por ejemplo, pueden ser más delicadas frente a la fricción que determinados acabados lavables.

¿Por qué una pelota de tenis puede limpiar las marcas de las paredes?

La explicación está en el fieltro que recubre la pelota de tenis. Este material tiene una textura capaz de ejercer una abrasión ligera sobre determinadas manchas. Al estar ligeramente húmedo, puede favorecer el desprendimiento de suciedad superficial sin necesidad de utilizar un limpiador agresivo.

Los fabricantes de pinturas y organismos especializados en mantenimiento de superficies suelen recomendar comprobar primero la resistencia del acabado y utilizar métodos de limpieza suaves. La American Coatings Association, organización que representa a la industria de pinturas y recubrimientos, destaca que el comportamiento de una superficie en el procedimiento depende del tipo de pintura y de sus características de resistencia.

Por eso, antes de utilizar la pelota conviene tener en cuenta algunas precauciones:



Paredes con pintura lavable: suelen ser las más adecuadas para probar este procedimiento, aunque siempre conviene verificar las instrucciones del fabricante.

suelen ser las más adecuadas para probar este procedimiento, aunque siempre conviene verificar las instrucciones del fabricante. Pintura mate o muy delicada: el roce puede modificar el aspecto del acabado y dejar una zona más brillante.

el roce puede modificar el aspecto del acabado y dejar una zona más brillante. Manchas profundas o humedad: una pelota de tenis no solucionará problemas derivados de filtraciones, moho o deterioro de la pintura.

una pelota de tenis no solucionará problemas derivados de filtraciones, moho o deterioro de la pintura. Colores intensos: es recomendable realizar una prueba previa para comprobar que el pigmento no se altera.

La pelota tampoco debe utilizarse como sustituto de una limpieza profunda. Si la marca está acompañada de humedad, moho, descascaramiento o cambios en la superficie, lo más importante es identificar y solucionar el origen del problema.