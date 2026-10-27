Cómo hacer un photocall para Navidad y tomar fotografías con los niños

Estamos a poco menos de dos meses de la llegada de la Navidad, una de las fechas más importantes de todas y que tiene como objetivo reunir a las familias, celebrar y compartir un grato momento juntos. Pero, también está la posibilidad de decorar el hogar con adornos típicos navideños y realizar actividades que incluya a los más pequeños y en este caso, te compartiremos una manualidad que consiste en hacer un photocall con materiales reciclados y que servirá para tomarse fotos en familia.

No hay dudas que la Navidad es, quizás, el momento familiar por excelencia, donde hay tradiciones que siguen todos los integrantes y del cual ninguno quiere perderse nada, y que va desde el armado del árbol de Navidad, la colocación de las luces, los centros de mesa y por supuesto la decoración del interior. Pero, hay algo que se ha puesto de moda en el último tiempo en algunos eventos y tiene que ver con tomarse fotografías gracias al photocall.

“La recuerdo siempre contenta”, Así rememora Mayra Rojas a su hermana Lorena y a Xavier Ortiz

El Photocall están de moda y es que la instalación de este pequeño espacio para sacarse fotos es un gran plan para la Navidad, de poder hacerlo en familia y de compartir un momento agradable entre todos. A su vez, hay que decir que es una manualidad que se puede hacer con los niños; ya que esta es una manualidad que genera sentido de identidad; evoca recuerdos y ofrece estabilidad.

Materiales para el photocalle de Navidad

1 caja de cartón grande

Lápiz y regla

Cúter

Pinceles

Purpurina roja y dorada

Perforadora

Cola blanca o pistola de silicona caliente

Temperas acrílicas

Cómo hacer el photocall de Navidad