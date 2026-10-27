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Cómo hacer un photocall para Navidad y tomar fotografías con los niños

Es una manualidad muy sencilla de hacer y que no requiere de mucho trabajo.

Cómo hacer un photocall para Navidad y tomar fotografías con los niños
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Estamos a poco menos de dos meses de la llegada de la Navidad, una de las fechas más importantes de todas y que tiene como objetivo reunir a las familias, celebrar y compartir un grato momento juntos. Pero, también está la posibilidad de decorar el hogar con adornos típicos navideños y realizar actividades que incluya a los más pequeños y en este caso, te compartiremos una manualidad que consiste en hacer un photocall con materiales reciclados y que servirá para tomarse fotos en familia.

No hay dudas que la Navidad es, quizás, el momento familiar por excelencia, donde hay tradiciones que siguen todos los integrantes y del cual ninguno quiere perderse nada, y que va desde el armado del árbol de Navidad, la colocación de las luces, los centros de mesa y por supuesto la decoración del interior. Pero, hay algo que se ha puesto de moda en el último tiempo en algunos eventos y tiene que ver con tomarse fotografías gracias al photocall.

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El Photocall están de moda y es que la instalación de este pequeño espacio para sacarse fotos es un gran plan para la Navidad, de poder hacerlo en familia y de compartir un momento agradable entre todos. A su vez, hay que decir que es una manualidad que se puede hacer con los niños; ya que esta es una manualidad que genera sentido de identidad; evoca recuerdos y ofrece estabilidad.

Materiales para el photocalle de Navidad

  • 1 caja de cartón grande
  • Lápiz y regla
  • Cúter
  • Pinceles
  • Purpurina roja y dorada
  • Perforadora
  • Cola blanca o pistola de silicona caliente
  • Temperas acrílicas

Cómo hacer el photocall de Navidad

  1. Utilizar el lateral de la caja de cartón para hacer un marco cuyas medidas sean de 50 cm de alto x 80 cm de largo. Tendrás que dibujar un rectángulo en el interior, dejando un margen de 10 cm desde la parte superior y desde la parte inferior
  2. Recortar el rectángulo con la ayuda de un cúter y empezar a pintar de color verde y aplicar de manera horizontal
  3. Dibujar y cortar una pieza de cartón cuyas medidas de cartón sean de 8 cm de alto x 50 cm de largo y dividirlo en franjas verticales de 2 cm de ancho
  4. Dibujar y recortar una pieza de cartón para el cinturón del elfo; y utilizar el pincel para motivos 3/8 inclinados y pintar la primera pieza de color negro y la segunda de amarillo
  5. Recortar tres círculos de cartón para los botones y podrá hacerse a mano alzada o con ayuda de un objeto circular
  6. Dibujar y recortar un rectángulo que mida 12 cm de alto por 2m cm de largo y escribir un pequeño mensaje para que quede
  7. Pegar todas las piezas sobre el marco y quedará listo para sacarse fotos en Navidad

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