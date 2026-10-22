DIY: esferas de Navidad para decorar el hogar y generar menos residuos

La llegada de la Navidad y las festividades invita a transformar cada rincón del hogar con adornos llamativos que aporten calidez y un estilo único a los espacios. Sin embargo, renovar la ambientación suele implicar gastos elevados en tiendas especializadas, lo que convierte a las manualidades creativas en la alternativa perfecta para decorar sin descuidar el bolsillo.

Implementar proyectos de bricolaje con bases de unicel, perlas artificiales o diamantina permite crear piezas de gran tamaño con acabados profesionales y totalmente personalizados. Esta técnica económica no solo estimula la creatividad, sino que también ofrece la oportunidad de reciclar materiales para lograr una decoración festiva y original.

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¿Qué se celebra en Navidad? ¿Cuándo es?

La Navidad es una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Con el tiempo, se transformó en una celebración familiar y cultural de unión, paz y solidaridad. Se festeja cada año el 25 de diciembre. Durante esta fecha, las personas suelen reunirse para compartir cenas especiales, intercambiar regalos y decorar sus hogares, convirtiendo la jornada en un momento clave de encuentro afectivo y reflexión colectiva.

¿Cómo hacer esferas gigantes de Navidad recicladas?

Para elaborar estas esferas gigantes en casa, el proceso comienza eligiendo una base de unicel de entre 15 y 20 centímetros de diámetro y seleccionando uno de los cuatro diseños disponibles: