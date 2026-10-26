5 manualidades para reutilizar las bolas de estambre y hacer adornos para Halloween

La próxima semana se estará celebrando una de las fechas más importantes de todas como lo es Halloween o Noche de Brujas y esto quiere decir que muchas personas comenzarán a decorar sus hogares con adornos representativos, terroríficos y en el cual podrán disfrazarse de su personaje favorito para poder salir a pedir dulces por el vecindario. En este caso, si quieres buscar actividades junto a tu hijo, lo que puedes hacer es reciclar las bolas de estambre en estas cinco manualidades, fáciles de hacer.

Es muy común ver que para Halloween, muchas personas comiencen a decorar sus hogares con adornos personalizados que pueden comprar en tiendas, pero que en algunas ocasiones, se pueden hacer en casa y son manualidades muy fáciles que a todos les gusta. Además, es una gran actividad para hacer con los más chicos y en el cual podremos reciclar todo tipo de materiales y sin gastar dinero.

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Qué son las bolas de estambre

Seguramente te habrás preguntado en qué consisten las bolas de estambres que son accesorios elaborados de manera artesanal mediante técnicas como el crochet, dos agujas o macramé y que suelen ser muy utilizadas. En este caso, te vamos a compartir cinco manualidades reutilizando este material y que podrás hacer con los niños para decorar Halloween y que no necesitarás de muchos materiales.

5 manualidades para reutilizar las bolas de estambre en Halloween

Momias de lana de diferentes tamaños: es la ideal para hacer con los más pequeños, y necesitas de materiales como cartulina negra, tijeras, lápiz, ojos autoadhesivos, lana blanca o gris y pegamento o cinta adhesiva