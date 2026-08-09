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Paso a paso: cómo crear cuadros de flores al crochet, para armar coloridas mantas o bolsos

Es una de las manualidades más sencillas de todas y que te permitirá crear unas coloridas mantas y bolsos.

Paso a paso: cómo crear cuadros de flores al crochet, para armar coloridas mantas o bolsos
|Pinterest/Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Para todas aquellas personas amantes de las manualidades, deben saber que hay diversas formas de ser creativos y de poder expresar toda la creatividad y así lograr algo lindo. Además, por lo general tienen la particularidad de decorar los ambientes o de crear algo que nos sea útil y entre eso hay que mencionar la técnica de tejido crochet, que no hace falta serun experto en esta técnica sino que se requiere paciencia. En este caso, te vamos a compartir el paso a paso para hacer unos cuadritos y así armar coloridas mantas o bolsos.

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Entre las particularidades que debemos mencionar de la técnica crochet es que es una manera de tejido en la que se emplea solamente una aguja y en la que se van realizando y uniendo diversos puntos para lograr varias cosas, desde abrigos, bolsos, gorros, boinas, hasta muñecos. Es por eso que es una de las manualidades más comunes que hay y que apelaremos a la creatividad.

Si te encuentras hacer algo lindo para el verano y llevar a la playa o a la alberca, entonces lo mejor es que prestes atención a este artículo donde podrás crear unos lindos cuadrados de flores para que luego puedas armar unos bolsos florales o mantas y que les encantará a todos con esta técnica crochet. A continuación, te compartiremos cuáles son los elementos que necesitas, como así también el paso a paso sin ser un experto en manualidades.

Elementos que necesitas para estos cuadrados florales

  • Hilo de algodón 100% de 2 mm de tres colores distintos para diferenciar el centro, los pétalos y el borde
  • Ganchillo de 4 mm
  • Tijera y aguja lanera para rematar

Cómo crear los cuadrados florales de crochet

  1. Comenzar con un círculo mágico y tejer 12 puntos altos (contando las cadenas iniciales) para formar el corazón de la flor
  2. Cambiar de color para hacer los pétalos utilizando puntos dobles altos y tejer un grupo de pétalos separados por cadenas
  3. Con un tercer color, se trabaja en los huecos entre pétalos alternando puntos altos y puntos dobles altos para empezar a dar forma cuadrada
  4. Completar el cuadro tejiendo puntos altos sobre toda la vuelta, formando las esquinas con una cadena de separación para definir la estructura final de Granny square
  5. Cerrar la vuelta de forma invisible para que las espiguitas coincidan y se escondan las hebras sobrantes
  6. Comenzar a unir los pétalos para el bolso

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