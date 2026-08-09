Paso a paso: cómo crear cuadros de flores al crochet, para armar coloridas mantas o bolsos

Para todas aquellas personas amantes de las manualidades, deben saber que hay diversas formas de ser creativos y de poder expresar toda la creatividad y así lograr algo lindo. Además, por lo general tienen la particularidad de decorar los ambientes o de crear algo que nos sea útil y entre eso hay que mencionar la técnica de tejido crochet, que no hace falta serun experto en esta técnica sino que se requiere paciencia. En este caso, te vamos a compartir el paso a paso para hacer unos cuadritos y así armar coloridas mantas o bolsos.

Caminos de la Vida | Programa 09 Agosto 2026

Entre las particularidades que debemos mencionar de la técnica crochet es que es una manera de tejido en la que se emplea solamente una aguja y en la que se van realizando y uniendo diversos puntos para lograr varias cosas, desde abrigos, bolsos, gorros, boinas, hasta muñecos. Es por eso que es una de las manualidades más comunes que hay y que apelaremos a la creatividad.

Si te encuentras hacer algo lindo para el verano y llevar a la playa o a la alberca, entonces lo mejor es que prestes atención a este artículo donde podrás crear unos lindos cuadrados de flores para que luego puedas armar unos bolsos florales o mantas y que les encantará a todos con esta técnica crochet. A continuación, te compartiremos cuáles son los elementos que necesitas, como así también el paso a paso sin ser un experto en manualidades.

Elementos que necesitas para estos cuadrados florales

Hilo de algodón 100% de 2 mm de tres colores distintos para diferenciar el centro, los pétalos y el borde

Ganchillo de 4 mm

Tijera y aguja lanera para rematar

Cómo crear los cuadrados florales de crochet