MasterChef 24/7: El truco para saber en qué momento está listo un huevo cocido

Si sueles preparar huevos duros, sabrás que un par de minutos de más pueden transformar una yema cremosa en una masa seca, mientras que la falta de calor dejará una clara líquida e imposible de manipular.

Para los entusiastas de la cocina y fans de MasterChef 24/7 que buscan resultados impecables sin romper la cáscara antes de tiempo, existe un método acústico y práctico que garantiza el éxito en cada intento.

A diferencia de otras técnicas que requieren cortar o estrellar el cascarón, este recurso se basa en la física del alimento y en la observación directa durante la preparación.

¿Cómo saber cuando está listo un huevo duro?

El secreto para verificar el término del huevo sin necesidad de pelarlo radica en utilizar el sentido del oído. Una vez que la pieza ha permanecido en el agua caliente durante el tiempo estimado, retírala con cuidado utilizando una cuchara y déjala enfriar unos segundos.

Sujeta la pieza firmemente con una mano, acércala a tu oído y agítala con suavidad. Según Huevos San Juan, la clave está en poner atención a las sensaciones internas: si percibes un ligero bamboleo o escuchas el choque de líquido dentro de la estructura, significa que la clara o la yema aún conservan partes crudas y requieren más fuego. Por el contrario, si no escuchas ningún sonido y sientes el interior firme, la pieza habrá alcanzado una consistencia sólida y uniforme.

¿Cuánto tiempo tarda en cocerse un huevo duro?

Aunque la prueba del sonido ayuda a confirmar la solidez de la pieza, el control del tiempo es indispensable para lograr el término exacto deseado. Para obtener resultados constantes, lo recomendable, según el blog culinario Eating Well, es cronometrar el proceso a partir de que el agua alcanza el punto de ebullición.

Los tiempos de cocción suelen oscilar entre los 4 y los 10 minutos. Una marca cercana a los 4 o 6 minutos dejará yemas tibias, ideales para desayunos o ensaladas. Sin embargo, si lo que buscas es una consistencia totalmente firme para rebanar o rellenar, el tiempo ideal deberá aproximarse a los 9 o 10 minutos. Transcurrido ese lapso, sumergirlos de inmediato en un bowl con agua helada frenará el calor residual y facilitará la retirada del cascarón.

