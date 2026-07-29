Manualidades de Batman: 3 formas creativas para crear tus propios personajes de Gotham
Manualidades de Batman. Cómo hacer personajes de Gotham con estas 3 ideas creativas.
Las manualidades siguen siendo una de las prácticas más recomendadas en el presente para las personas que necesitan frenar un poco, alejarse de las situaciones de estrés y apagar las pantallas. Es que estas invitan usar nuestras habilidades, darle rienda suelta a la imaginación y experimentar las sensaciones que genera el proceso.
Noticias Zacatecas del 28 de julio 2026
Otro punto positivo que tienen las manualidades es que parece tener un infinito catálogo de proyectos. Esto se debe a que con imaginación podemos hacer muchas cosas y sin la necesidad de hacer grandes gastos o de poseer determinados conocimientos.
Manualidades de Batman
Ante lo señalado, entre las manualidades más elegidas se encuentran las que se relacionan con personajes de televisión, cine y videojuegos. En esta oportunidad, las siguientes ideas están centradas en Batman:
Figuras de acción con tubos de cartón
Materiales
- Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina.
- Pinturas acrílicas (negro, gris, amarillo, verde, morado, rojo).
- Cartulina o goma EVA (foamy) negra, roja y amarilla.
- Tijeras, pegamento escolar o silicona fría y marcadores negros.
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Paso a paso
- Base del personaje: Pinta el tubo con el color principal del traje del personaje:
- Batman: Gris para el cuerpo y negro para los brazos y botas.
- El Joker: Morado para el traje y verde en la parte superior (cabello).
- Robin: Rojo para el torso y verde/negro para las extremidades.
Crea tus personajes de Gotham
Batman es sin lugar a dudas uno de los superhéroes más queridos a nivel mundial y el que ha entretenido a más generaciones. Es por eso que llevar a cabo las siguientes manualidades no solo será entretenido, sino que despertará recuerdos y podrán atesorarse:
Personajes estilo Pixel/Brick con tapas de botella y cartón
Materiales
- Tapas plásticas de botellas (negras, amarillas, grises, verdes, blancas, rojas).
- Un marco o base de cartón rígido (aproximadamente 20x20 cm).
- Pegamento fuerte o silicona líquida.
- Lápiz y regla.
Paso a paso
- Boceto de cuadrícula: En la base de cartón, dibuja una cuadrícula ligera según el tamaño de las tapas.
- Para hacer la Bati-señal o el rostro de Batman, planifica la distribución de los colores. Por ejemplo: usa tapas negras para la máscara y el fondo, grises para el rostro/traje, y amarillas para el cinturón o la bati-señal.
- Para Gatúbela, predominarán las tapas negras con detalles en blanco o verde para los ojos.
- Ensamblaje: Pega tapa por tapa asegurándote de presionarlas firmemente contra la base hasta completar la figura.
Minihéroes y villanos en porcelana fría o masa salada
Materiales
- Porcelana fría o masa de sal casera.
- Colorantes o pinturas acrílicas.
- Herramientas de modelado sencillas (palillos de dientes, estecas o la parte trasera de un pincel).
- Barniz al agua (opcional, para dar brillo y proteger).
Paso a paso
- Haz una bola mediana para la cabeza y un cilindro con forma de gota para el torso. Únelos usando un trozo de palillo en el centro para darle estabilidad.
- Batman: Aplana un pedazo de masa negra muy fino para moldear la capa. Agrega dos pequeños conos negros arriba de la cabeza para las orejas del capuchón y un óvalo amarillo muy fino en el pecho.
- Harley Quinn: Divide la cabeza en dos con masa roja y negra (o rosada y azul según el diseño), agregando dos coletas a los lados.
- Secado y acabado: Deja secar la masa al aire libre durante 24 a 48 horas. Una vez seca, usa un marcador fino para pintar los ojos y los detalles más pequeños, y aplica una capa de barniz.