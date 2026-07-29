Manualidades de Batman: 3 formas creativas para crear tus propios personajes de Gotham

Las manualidades siguen siendo una de las prácticas más recomendadas en el presente para las personas que necesitan frenar un poco, alejarse de las situaciones de estrés y apagar las pantallas. Es que estas invitan usar nuestras habilidades, darle rienda suelta a la imaginación y experimentar las sensaciones que genera el proceso.

Noticias Zacatecas del 28 de julio 2026

Otro punto positivo que tienen las manualidades es que parece tener un infinito catálogo de proyectos. Esto se debe a que con imaginación podemos hacer muchas cosas y sin la necesidad de hacer grandes gastos o de poseer determinados conocimientos.

Manualidades de Batman

Ante lo señalado, entre las manualidades más elegidas se encuentran las que se relacionan con personajes de televisión, cine y videojuegos. En esta oportunidad, las siguientes ideas están centradas en Batman:

Figuras de acción con tubos de cartón

Materiales



Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina.

Pinturas acrílicas (negro, gris, amarillo, verde, morado, rojo).

Cartulina o goma EVA (foamy) negra, roja y amarilla.

Tijeras, pegamento escolar o silicona fría y marcadores negros.

Paso a paso



Base del personaje: Pinta el tubo con el color principal del traje del personaje: Batman: Gris para el cuerpo y negro para los brazos y botas. El Joker: Morado para el traje y verde en la parte superior (cabello). Robin: Rojo para el torso y verde/negro para las extremidades.

Crea tus personajes de Gotham

Batman es sin lugar a dudas uno de los superhéroes más queridos a nivel mundial y el que ha entretenido a más generaciones. Es por eso que llevar a cabo las siguientes manualidades no solo será entretenido, sino que despertará recuerdos y podrán atesorarse:

Personajes estilo Pixel/Brick con tapas de botella y cartón

Materiales



Tapas plásticas de botellas (negras, amarillas, grises, verdes, blancas, rojas).

Un marco o base de cartón rígido (aproximadamente 20x20 cm).

Pegamento fuerte o silicona líquida.

Lápiz y regla.

Paso a paso



Boceto de cuadrícula: En la base de cartón, dibuja una cuadrícula ligera según el tamaño de las tapas. Para hacer la Bati-señal o el rostro de Batman, planifica la distribución de los colores. Por ejemplo: usa tapas negras para la máscara y el fondo, grises para el rostro/traje, y amarillas para el cinturón o la bati-señal. Para Gatúbela, predominarán las tapas negras con detalles en blanco o verde para los ojos. Ensamblaje: Pega tapa por tapa asegurándote de presionarlas firmemente contra la base hasta completar la figura.

Minihéroes y villanos en porcelana fría o masa salada

Materiales



Porcelana fría o masa de sal casera.

Colorantes o pinturas acrílicas.

Herramientas de modelado sencillas (palillos de dientes, estecas o la parte trasera de un pincel).

Barniz al agua (opcional, para dar brillo y proteger).

Paso a paso

