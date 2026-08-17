Lista COMPLETA de atletas NUEVOS que entran al Equipo Azul para la décima temporada de Exatlón México

En la décima temporada de Exatlón México, contaremos con la presencia de atletas de alto rendimiento que han aparecido anteriormente en el reconocido reality deportivo; sin embargo, se ha dado a conocer que tendremos la llegada de nuevas personalidades.

Dentro de los nuevos rostros que veremos en el Equipo Azul, se trata de David Juárez "La Bestia", Fernando Vallejo, Natasha Septién, María Salazar. Para que conozcas más a detalle de su historia, te explicaremos qué hacen y un poco de su trayectoria.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Exatlón México?

Fernando Vallejo

Es un nuevo rostro que veremos en Exatlón México, se destaca por ser un joven de 23 años originario de Monterrey, quien se ha especializado por practicar el parkour de forma profesional, pero no es el único deporte que realiza, se destaca su conocimiento en el fútbol americano, ciclismo de montaña y senderismo, habilidades que se encargarán de ayudarle en los diversos circuitos.

Natasha Septién

Es una deportista reconocida por ser la ganadora del "draft femenil", se destaca por tener conocimiento en el crossfit y con una amplia practica en el porrismo. Además será su primera vez en participar en el reality deportivo en su decima temporada.

María Salazar

Tenemos a Sazu, quien se ha destacado por ser una porrista profesional, por lo que su flexibilidad será fundamental para obtener la victoria. Siendo otro de los rostros que se van a incorporar a la gran competencia.

Erick Segura

Al final tenemos a Erick Segura, un jugados profesional de tocho, dentro de sus talentos se destaca el correr trayectos cortos a toda velocidad, además de contar con mucha agilidad y estrategia en sus movimientos.

¿Quiénes regresan a Exatlón México?

En el Equipo Azul, además de encontrarnos con rostros nuevos, tendremos la gran oportunidad de ver a otros deportistas mexicanos, quienes anteriormente han participado en el impactante reality deportivo. A ellos los veras de nuevo en los circuitos de Exatlón México:



Andrea Medina

Doris del Moral

Katia Gallegos

Erick Segura

Adrián Leo

Alexis Vargas

David Juárez "La Bestia"

Deportistas de alto rendimiento que irán en busca de la victoria en la décima temporada. No te pierdas del gran evento, recuerda que el estreno será el 24 de agosto a las 6:30 de la tarde.