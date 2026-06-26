Manualidades de dinosaurios para niños: 5 ideas para hacer en las vacaciones

Las vacaciones son un buen momento para descansar, pero también hay que ser creativos a la hora de entretener a los más pequeños de la casa. Es por esto que te tenemos ideas estupendas.

Aquí te dejamos manualidades de dinosaurios que son perfectas para entretener a los niños durante las vacaciones mientras desarrollan su creatividad y motricidad fina. A tomar nota y no perderte de nada.

¿Cómo hacer manualidades de dinosaurio?

Fósiles de dinosaurio con masa de sal

Materiales: 2 tazas de harina, 1 taza de sal, 1 taza de agua y juguetes de dinosaurios.

Para hacerlo tienes que mezclar los ingredientes hasta formar una masa maleable. Haz bolitas y aplánalas como tortillas. Luego debes presionar las patas o el cuerpo de los juguetes sobre la masa para dejar la huella. Por último, procura que se sequen al aire libre por dos días o hornéalas a baja temperatura hasta que endurezcan.

Esto es muy entretenido.|Pinterest

Sombrero de Triceratops con plato de cartón

Materiales: Un plato de cartón, pintura verde o café, tijeras, pegamento y cartulina.

En este caso tienes que cortar un plato de cartón por la mitad y píntalo del color favorito del niño. Luego recorta tres cuernos grandes en cartulina blanca y pégalos en el borde curvo del plato. Agrega una tira de cartulina para sujetar el sombrero alrededor de la cabeza del niño.

Huevos de dinosaurio congelados (Juego de excavación)

Materiales: Globos, dinosaurios pequeños de plástico, agua y herramientas de juguete (o cucharas).

Para hacer esta manualidad debes colocar un dinosaurio de juguete dentro de un globo desinflado. Vas a llenar el globo con agua y amárralo para luego meterlo al congelador hasta que se haga hielo. Quita el globo texturizado y dale el "huevo" al niño para que, con agua tibia y cucharas, juegue a ser un paleontólogo rescatando al dinosaurio.

Esta es una idea impresionante.|Pinterest

Pies de dinosaurio con cajas de pañuelos

Materiales: Dos cajas de pañuelos vacías, pintura, cartulina y pegamento.

En este caso tienes que pintar las cajas de pañuelos. Recorta triángulos grandes en cartulina para simular las garras y pégalos en la parte delantera de las cajas. El niño puede meter sus pies por la abertura central de la caja y caminar como un verdadero tiranosaurio.

Títeres de pinza prehistóricos

Materiales: Pinzas de ropa de madera, cartulina, colores o plumones, tijeras y pegamento.

Por último, vas a dibujar un dinosaurio de perfil en la cartulina y recórtalo horizontalmente por la mitad (justo en la línea de la boca). Luego tienes que pegar la parte superior del dinosaurio en la pinza de arriba y la inferior en la piza de abajo. De esta manera cuando abra y cierre la pinza parecerá que el animal está rugiendo.