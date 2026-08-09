Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 9 de agosto: estos signos tendrán ingresos extra
Inicia tu día con las predicciones de Nana Calistar. Checa tu horóscopo de hoy, domingo 9 de agosto, y conoce el mensaje de los astros para los 12 signos.
Tras el Portal del León del 8 de agosto, la energía de transición, integración, impulso y claridad para tomar acción y concretar metas, se siente más fuerte que nunca. Para enfrentarla como se debe, te compartimos el horóscopo de Nana Calistar, quien llega con toda una serie de predicciones y recomendaciones de los astros, para este domingo, 9 de agosto. Sigue leyendo y entérate qué le depara a tu signo hoy.
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 9 de agosto?
Cuida más la imagen que proyectas. Necesitas aprender a diferenciar entre libertad y provocar situaciones cuestionables. En cuestiones del amor, necesitas ponerle nombre a eso que estás sintiendo. La conversación será clave estos días. En temas de trabajo y dinero, los astros predicen una semana con mucha iniciativa, deberás tomar acción. Aparece un gasto relacionado con un compromiso social, así que limítate antes de pasar el tarjetazo. Este mes está cargado de madurez emocional.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 9 de agosto?
No tiene nada de malo descansar un rato. Revisa más en qué estás poniendo tu esfuerzo porque hay actividades que te absorben mucho. Algunas máscaras se caen en cuestiones de amistades. En temas del amor, aguas con caer en la monotonía si tienes pareja. También será necesario hablar de celos, límites y tentaciones. Si estás soltero, aguas con engancharte con alguien sólo porque te presta atención. En cuanto al trabajo y el dinero, los astros te invitan a reorganizar tus prioridades. Este fin de semana se marca una energía de renovación personal. Recuerda, tu paz vale más que cualquier otra cosa.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 9 de agosto?
Hay una persona que te atrae. Deja de jugar y aprende a demostrar tu cariño de manera clara, porque la conexión tiene posibilidades de crecer. No necesitas declarar tu amor eterno, con que sepa que disfrutas de su compañía, es suficiente. En temas de dinero, aparece un ingreso extra que será bastante oportuno, así que adminístralo bien. Se marca una reunión social donde podrías reencontrarte con alguien, así que diviértete. Presta más atención a tus sueños, que podrían revelarte mensajes. Este mes llega con dinero adicional y la recuperación de vínculos que creías perdidos.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 9 de agosto?
Necesitas trabajar en tu amor propio. Este día será clave para que entiendas que no necesitas la aprobación de nadie para sentir que vales. En temas del amor, se marca una energía de sorpresa que te alegrará bastante. Eso sí, aguas con volverte muy intenso, dale espacio a la otra persona. En cuestiones del amor, ten mucho cuidado con esos gastos hormiga, de lo contrario tu cartera podría sufrir en los próximos días. A nivel personal. empiezas a sentir esa paz que no experimentabas desde hace un tiempo. En general, este mes viene con una energía de nuevos sentimientos y la oportunidad de recuperar la confianza en ti.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 9 de agosto?
No te enganches con personas que piensan diferente a ti. Hay batallas que se ganan quedándote callado. En temas del amor, se marca una conversación importante que te ayudará a aclarar muchas dudas. En cuanto al dinero y trabajo, necesitas poner más orden, pues has estado dejando varias cosas para después. Se marca la posibilidad de una propuesta que te ayudará a generar ingresos extras, así que analiza con calma. Presta más atención a tu salud, especialmente a tu alimentación y descanso. Es importante que cuides tus horas de sueño. Este domingo andarás más pensativo de lo habitual, y está bien, sólo no confundas la reflexión con tristeza.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 9 de agosto?
Se marcan revelaciones familiares que te moverán el piso, no tomes partido, mejor escucha, observa y sé prudente. En temas del amor, los astros te invitan a recuperar tu dignidad sentimental, pues sueles justificar muchos comportamientos cuestionables. El universo también te invita a administrar mejor tu energía en temas del trabajo, antes de aceptar compromisos, cuestiona. Se marca una mejora económica, puede ser que te llegue un pago o dinero que creías perdido. Presta más atención a tu intuición, que estará más despierta que nunca. Entras en un período en el que aprendes a poner límites.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 9 de agosto?
Aguas con tus palabras, por más enojado que estés, piensa antes de hablar. Este día llega con una importante lección para ti: no puedes cambiar a las personas, pero sí puedes establecer límites. Ten cuidado con pasarte de sincro, que puedes herir a quien no tiene culpa de nada. Si es el caso, aprende a pedir perdón. El día de hoy viene con una energía muy favorable para tus planes personales, empiezas a superar obstáculos que te venían retrasando. En temas de dinero, se marca un ingreso extra que te dará un buen respiro, también se marca la posibilidad de un gasto relacionado con diversión y la planeación de un viaje increíble con personas cercanas. En cuestiones del amor, aguas con cargas tus frustraciones en esa persona especial, la comunicación será clave estos días. En general, este mes te trae avances, dinero, y dominio propio.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 9 de agosto?
Presta más atención a tu cuerpo, que lleva tiempo enviando señales. Respeta tus límites y bájale al azúcar y las grasas. Si estás soltero, se marca el inicio de una temporada bastante social, así que arréglate y disfruta. En temas de dinero y trabajo, se marcan movimientos importantes, en donde podrías cambiar de funciones o responsabilidades que te servirán para mejorar tus ingresos. Recuerda que el crecimiento económico no llega haciendo lo mismo de siempre, a veces, necesitas salir de tu zona de confort. Este día llega con una energía de transformación importante en tu actitud en la que finalmente dejas de quejarte de todo. En general, este mes comienza a mostrarte la salida de ese bache en el que llevabas tiempo estancado.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 9 de agosto?
Lo que llega fácil, fácil se va. Recuérdalo. En cuestiones del amor, viene un período de reflexión en el que te tendrás que cuestionar por qué sientes atracción por alguien que no es adecuado para ti. Es importante que recuerdes que una relación sana no es terminar y regresar cada dos días. Aprende a poner límites. Se marca un viaje familiar, así como dinámicas en casa. Aguas con caer en el chisme, mejor concéntrate en conservar tu paz. Se pinta una semana favorable en temas de trámites. Este día marca el inicio de una etapa de reflexión sobre tu futuro, así que comienza a cuestionarte: qué quieres construir. En temas del dinero, los astros te aconsejan no gastar por impresionar, porque se marca un desembolso importante relacionado con una necesidad real.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 9 de agosto?
Presta más atención a tu cuerpo y cuida tus hábitos. Necesitas dormir más. Cuídate de las distracciones que podrían provocarte un pequeño accidente doméstico. Se marca una energía de chismes en el trabajo o familia, así que aléjate de esas personas que traen mala vibra y concéntrate en lo tuyo. La energía en tus relaciones personales también estará intensa. Alguien se podría decepcionar por una promesa que no cumpliste, así que aprende a pedir disculpas. En temas de dinero y trabajo, este mes te exige movimiento, es momento de actuar y tocar puertas. Este mes viene con crecimiento, pero también debes dejar la procrastinación y tomar acción. Este día será perfecto para hacer limpieza en todos los sentidos. La lección será entender que arrepentirse sin cambiar no sirve de nada, actúa: pide disculpas y sigue adelante.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 9 de agosto?
Necesitas aprender a poner límites sin sentir culpa. Es posible que una amistad te traicione. No armes un escándalo, pero sí aprende la lección. En el entorno familiar, también se marca una energía densa. Recuerda que la confianza es como una vajilla: después de romperse, puede pegarse, pero quedarán grietas. En temas del amor, los astros te recomiendan alejarte de relaciones prohibidas. Tú necesitas a alguien de tiempo completo. Este día traerá un movimiento importante en temas económicos, se marca una compra importante, así que si tienes las posibilidades, no dudes en darte ese gusto. Has aprendido a administrar tu dinero y se nota. En lo laboral, se visualiza una oportunidad para demostrar habilidades que los demás desconocían de ti. Eso sí, no cuentes tus planes antes de tiempo, que podría haber ciertas envidias.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 9 de agosto?
Bájale dos rayitas a la frialdad, especialmente con la pareja, porque tu relación necesita contacto, cariño y atención. Recuerda que el amor también se alimenta de pequeños detalles. Si estás soltero, se marca una situación curiosa con una amistad o alguien de tu círculo cercano. En temas de negocios y dinero, la energía es bastante favorable. Sólo un consejo: no mezcles amistad con dinero si no tienes un acuerdo claro, de lo contrario, podrían presentarse conflictos. Este día te invita a revisar tus hábitos alimenticios. Necesitas cuidar más tu cuerpo. En general, el mes de agosto viene con buenas oportunidades económicas y acercamientos sentimentales.