3 diseños de piñatas caseras de Zoey de las Guerreras K-Pop; ideales para fiestas infantiles

Las Guerreras K – Pop se han convertido en la tendencia del momento, que ha trascendido el mundo de la ficción y han sido elegida como temática principal de muchas decoraciones de cumpleaños infantiles, como así también en adornos, merchandising y playeras. Uno de los personajes principales es ‘Zoey’ quien es la compositora principal del grupo musical HUNTR/X y por eso, te compartiremos 3 diseños de piñatas que son ideales para cumpleaños infantiles, que son muy fáciles de hacer y que les encantará a todos.

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Para saber un poco más de este personaje, debemos decir que Zoey es la líder de las Guerreras K Pop y que se caracteriza por tener una personalidad muy alegre, divertida, enérgica e infantil, pero que también lleva una doble vida junto a sus compañeras Mira y Rumi, que son encargadas de cazar demonios que protege a toda la humanidad. Por este motivo, es que se ha convertido en la preferida de las niñas y que buscan tenerla de varias maneras.

En caso de que tengas que organizar un cumpleaños infantil bajo la temática de Guerreras K Pop, lo mejor que puedes hacer es crear unas piñatas basadas en Zoey, este personaje principal y que les encantará a todos. No es para nada complejo, y estos diseños variarán de acuerdo al gusto de cada uno, pero que no te lleva mucho tiempo. A continuación, te compartiremos los tres diseños, los materiales y el paso a paso.

Elementos para crear una piñata de Zoey de Guerreras K Pop

Cartón grueso para la silueta base

Cartón flexible para el contorno lateral

Papel crepé de azul petróleo y azul celeste para el cabello; negro, morado y amarillo para la ropa según versión; y color carne para la piel

Hojas de foami o cartulina negra, blanca y café para otros detalles

Silicona caliente y pegamento blanco

Cúter, tijeras y una cuerda resistente

Cómo hacer las piñatas de Zoey de Guerreras K Pop

Dibujar la silueta que puede ser calcada con la imagen de Zoey sobre una pieza o cartón grande y cortar dos piezas iguales Cortar las tiras de cartón flexible de 15 cm para unir las dos tapas Pasar una cuerda resistente que atraviese toda la estructura por dentro desde la base hasta la parte superior para que la piñata soporte el peso Pegar las tiras laterales alrededor de las siluetas usando silicona Cortar una pequeña solapa para introducir los dulces Tomar papel crepé del color cabello y comenzar a pegarlo por el borde lateral; y luego aplicar la silicona caliente Cubrir la espalda con la técnica de papel picado pegándolo de abajo hacia arriba usando el azul petróleo y añadir tiras en azul celeste para simular los brillos