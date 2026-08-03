MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO: ver en línea la transmisión del domingo de ELIMINACIÓN del 02 de agosto por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

La presión aumenta en MasterChef 24/7 y este domingo la cocina más famosa de México vivirá una de sus noches más intensas con el primer Domingo de Eliminación protagonizado por duelos frente a frente.

Los 12 mejores cocineros de la temporada tendrán que demostrar todo su talento en una nueva dinámica que pondrá a prueba su técnica, creatividad, sabor y capacidad para resolver bajo presión. Cada decisión, cada ingrediente y cada platillo serán fundamentales, pues al final de la noche uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia.

Después de una semana llena de retos de Beneficio y Castigo, ingredientes inesperados como avestruz y venado, la búsqueda del codiciado Pin del Chef y momentos que sacudieron a los participantes, la competencia entra en una etapa donde cualquier error puede costarles su lugar.

Los Chefs tendrán una difícil decisión al evaluar los enfrentamientos, pues los cocineros deberán dejarlo todo en sus estaciones para demostrar por qué merecen continuar en la cocina más famosa de México.

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