Survivor México la Reliquia en Llamas: Erick es el eliminado de HOY domingo 2 de agosto

La aventura llegó a su fin para uno de los competidores más carismáticos e hiperactivos de la playa. Este domingo 2 de agosto, en una jornada cargada de tensión dentro de Survivor México: La Reliquia en Llamas, la antorcha de Erick Castro se apagó definitivamente, dejándolo fuera de la contienda tras perder un desgastante Duelo de Extinción.

Originario del Estado de México, el participante de 31 años llegó a las tierras dominicanas ostentando con orgullo su oficio como "diablero" en la Central de Abastos de Iztapalapa. Su rutina diaria moviendo pesados costales de cebolla entre bodegas le dio una resistencia física notable; sin embargo, en el juego de la supervivencia, la fuerza bruta no siempre garantiza la permanencia cuando la estrategia entra en juego.

Erick “el diablero” es el segundo expulsado de Survivor México este domingo 2 de agosto

La sentencia de este domingo comenzó a fraguarse durante un tenso Consejo Tribal. La tribu tomó una decisión en las urnas y, tras el recuento de votos, fue Avril quien acumuló la mayoría de las nominaciones directas para defender su lugar en la isla. Sin embargo, la dinámica del juego requería un rival en el choque decisivo, por lo que Erick terminó acompañándola en el temido duelo decisivo.

A pesar de que Erick demostró entereza en la prueba que consistía en transportar con habilidad y destreza las pelotas, en la recta final de la prueba definitiva los nervios y la precisión le jugaron una mala pasada frente a su compañera. Avril logró ganar el desafío en los momentos de mayor presión, sellando la suerte de su rival.

Tras apagar su llama, el competidor emprende el regreso a casa con la satisfacción de haberlo entregado todo, listo para reencontrarse con su pareja Noemí y su familia, quienes lo esperan en Neza tras esta intensa aventura televisiva.

