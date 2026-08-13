Manualidades DIY: cómo hacer floreros de papel y tela para el comedor y la sala

Los floreros de papel y tela son una alternativa sencilla para renovar la decoración del comedor y la sala. Además, puedes elaborarlos con materiales económicos y aprovechar algunos objetos que ya tienes en casa .

Cómo hacer floreros DIY de papel y tela

El upcycling y las manualidades DIY para decorar el hogar permiten transformar materiales cotidianos en nuevos objetos decorativos. STAEDTLER también destaca esta tendencia como una opción para crear decoraciones personalizadas y reutilizar materiales .

1. Florero de papel enrollado: Para crear un florero de papel DIY, utiliza una botella o recipiente de plástico como base. Cubre el exterior con tiras de papel grueso y pégalas hasta formar varias capas. Después, deja secar y decora con pintura, marcadores o pequeños detalles. Puedes elegir tonos neutros, pastel o tierra para combinarlo con los muebles de la sala o el comedor.

Ideas de floreros de papel que te pueden servir.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Florero forrado con tela: Otra opción consiste en reutilizar un frasco de vidrio y cubrirlo con retazos de tela . Corta una pieza que alcance a rodear el recipiente y fija los extremos con pegamento para manualidades. Puedes combinar telas estampadas, lisas o de textura natural para conseguir un acabado diferente. Agrega un listón alrededor de la parte superior para darle un toque más decorativo.

Otra opción consiste en reutilizar un frasco de vidrio y cubrirlo con . Corta una pieza que alcance a rodear el recipiente y fija los extremos con pegamento para manualidades. Puedes combinar para conseguir un acabado diferente. Agrega un listón alrededor de la parte superior para darle un toque más decorativo. 3. Florero con papel y tela: Si buscas una decoración más llamativa, mezcla ambos materiales. Primero, cubre el recipiente con papel decorativo y después agrega una franja de tela en la parte central. Esta combinación funciona muy bien para crear floreros originales para la sala. También puedes añadir flores artificiales o ramas secas para completar el arreglo.

Ideas para hacer floreros de papel: manualidades DIY.|(Pinterest)