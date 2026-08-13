Manualidades DIY: cómo hacer floreros de papel y tela para el comedor y la sala
Aprende a transformar mnateriales sencillos en piezas únicas de decoración. Sigue el paso a paso para cear elegantes floreros de papel y tela que le darán color a tus espacios del hogar.
Los floreros de papel y tela son una alternativa sencilla para renovar la decoración del comedor y la sala. Además, puedes elaborarlos con materiales económicos y aprovechar algunos objetos que ya tienes en casa.
Cómo hacer floreros DIY de papel y tela
El upcycling y las manualidades DIY para decorar el hogar permiten transformar materiales cotidianos en nuevos objetos decorativos. STAEDTLER también destaca esta tendencia como una opción para crear decoraciones personalizadas y reutilizar materiales.
- 1. Florero de papel enrollado: Para crear un florero de papel DIY, utiliza una botella o recipiente de plástico como base. Cubre el exterior con tiras de papel grueso y pégalas hasta formar varias capas. Después, deja secar y decora con pintura, marcadores o pequeños detalles. Puedes elegir tonos neutros, pastel o tierra para combinarlo con los muebles de la sala o el comedor.
- 2. Florero forrado con tela: Otra opción consiste en reutilizar un frasco de vidrio y cubrirlo con retazos de tela. Corta una pieza que alcance a rodear el recipiente y fija los extremos con pegamento para manualidades. Puedes combinar telas estampadas, lisas o de textura natural para conseguir un acabado diferente. Agrega un listón alrededor de la parte superior para darle un toque más decorativo.
- 3. Florero con papel y tela: Si buscas una decoración más llamativa, mezcla ambos materiales. Primero, cubre el recipiente con papel decorativo y después agrega una franja de tela en la parte central. Esta combinación funciona muy bien para crear floreros originales para la sala. También puedes añadir flores artificiales o ramas secas para completar el arreglo.
- 4. Mini floreros decorativos: Los recipientes pequeños pueden convertirse en mini floreros DIY para el comedor. Decóralos con papel kraft, tela de algodón o retazos que tengas en casa. Colócalos juntos como un pequeño arreglo sobre la mesa o distribúyelos en diferentes espacios. Así tendrás una decoración económica, personalizada y fácil de hacer.